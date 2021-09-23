人民网记者 杜燕飞

在大柳塔煤矿，基于5G网络的高级智能化综采工作面已运行两个多月，自动化率最高可达90%以上；在神东煤炭，“矿鸿”操作系统已在煤矿井下综采工作面的20种398台设备上应用，实现了设备“无屏变有屏、固定按键操作变手机移动操作”，巡检机器人和传感器“近场经过式”快速数据采集和互联互通；在宝日希勒露天煤矿，极寒型复杂气候环境露天煤矿无人驾驶卡车编组安全示范工程顺利通过了国家工业性示范运行安全评审和科技成果鉴定，实现了矿用自卸车“装、运、卸”作业过程的完全无人自主运行……

近年来，随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G等新一代信息通信技术的发展，越来越多的煤炭企业利用信息技术，大力推动煤矿智能化建设。

国家能源局发布的最新数据显示，截至今年8月末，71处国家首批智能化示范煤矿顺利开工建设，已完成建设投资近60亿元，预计有47处将于年内建成投产；全国已完成约500个智能化采掘工作面，有力促进了煤炭生产的减人提效。

我国“十四五”规划纲要提出，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级。在煤炭行业，2020年3月，国家发改委等8部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了煤矿智能化建设目标任务，为煤矿智能化发展指明了方向：到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

在日前召开的全国煤矿智能化建设工作推进会上，国家能源局局长章建华表示，加快推进煤矿智能化建设，是保障能源安全的关键举措、是助推能源低碳转型的有效手段、是煤炭行业自身发展的内在需求。一年来，各地能源主管部门、智能化建设相关部门和煤炭企业，积极推动新一代信息技术与煤炭产业深度融合，煤矿智能化建设在全国范围全面铺开并取得了新的成效。目前，煤矿智能化建设得到煤炭企业、广大职工的广泛响应和踊跃支持，是科技创新在煤炭行业落地的实践应用，具备了全面推进、加快发展的良好基础。

章建华要求，各地能源主管部门、智能化建设相关部门和煤炭企业，要提升政治站位，精心组织、狠抓落实，积极有序推进煤矿智能化建设。要抓好示范典型，着力加快煤矿智能化建设；要强化科技力量，着力加大技术装备研发应用；要加强监督管理，着力做好智能化煤矿验收相关工作；要完善法规政策，着力健全制度支撑体系；要加强协调联动，着力提升工作协同性和有效性。

此前，在国家矿山安全监察局举行的新闻发布上，国家矿山安全监察局安全基础司副司长陆南介绍，下一步，国家矿山安全监察局将推广采掘智能化、辅助系统无人化、固定岗位无人值守或远程监控、巡检机器人，加快推进危险作业机器人替代；推动5G下井、大数据等先进技术与煤矿安全生产的深度融合，实现各系统各环节互联互通、有效联动。

陆南同时指出，要加大科技创新力度，开展煤矿机器人和智能装备系统集成创新，进行50人以下少人（无人）矿井的科学试验攻关；加快填补井下搬运等6种机器人研发空白，推动临时支护等13种井下机器人尽快实现成果转化；对精准地质探测、复杂条件智能综采和快速掘进等“卡脖子”技术装备，集中力量攻克，提高智能装备的成套化和国产化水平。

业内人士认为，煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。

(责编：申佳平、吕骞)