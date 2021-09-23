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网商银行发布“乡村振兴免息券”：160个重点帮扶县小店、农户等可领用

2021年09月23日09:03 | 来源：新华网
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原标题：网商银行发布“乡村振兴免息券”：160个重点帮扶县小店、农户等可领用

　　2021年“中国农民丰收节”前夕，全国160个国家乡村振兴重点帮扶县的农户、小店、电商等群体均可获得60天免息贷款支持。自9月23日起，这些县域符合条件的用户上支付宝搜“乡村振兴免息券”，即可在线申请免息贷款。

　　据了解，该笔资金将通过网商银行发放，利息费用等由蚂蚁集团承担。这不仅是蚂蚁集团助力丰收节的举措，也是蚂蚁集团兑现今年“至少为小微企业减免金融服务成本50亿元”承诺的行动之一。

　　8月27日，中央农村工作领导小组办公室、国家乡村振兴局公布了160个国家乡村振兴重点帮扶县名单，分布在内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏等10个省区市。此次蚂蚁集团发起的免息贷款活动将全部覆盖这些县域。

　　除了出资，在运用数字化技术助力农业农村发展上，蚂蚁集团也探索不断。今年6月，农业农村部在官网公布了2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例，蚂蚁集团共有两项数字助农方案入选榜单，分别为“基于区块链的农村产权交易平台”以及“卫星遥感和人工智能技术在智能化农村金融的创新应用”。

　　此外，蚂蚁集团发起成立的网商银行，专注服务小微企业和经营性农户，目前已服务超过2000万涉农用户，并已与全国超过850个涉农县域深入合作。网商银行通过数据技术为合作县域建立专属的授信模型，为农民提供无抵押、免担保的数字贷款。

　　蚂蚁集团表示，今年将会推出更多助微助农的举措，并继续探索以技术创新来服务小微、支持乡村振兴事业，助力实现共同富裕。

(责编：董童、李源)

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