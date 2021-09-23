为进一步满足居民跨境支付需求，中国银联推进粤港澳大湾区支付环境建设，通过银行卡、云闪付APP等提供优质支付服务。目前，银联支付产品已覆盖粤港澳大湾区内超600万商户。其中，港澳地区几乎所有商家均支持银联卡和银联手机闪付。

为助力粤港澳大湾区互联互通，进一步提升民生服务水平，中国银联在公交、地铁、铁路、高速、停车、加油、打车、租车等多个交通出行领域持续升级综合支付服务，打造全方位、立体化的智慧出行生态圈。

中国银联相关负责人介绍，广州地铁开通银联信用卡闪付过闸业务，5年来已实现交易近亿笔。截至目前，银联闪付、云闪付APP乘车码等银联移动支付已覆盖广东省内广州、深圳、东莞、佛山等城市地铁共计27条线路、1.3万余台闸机。深圳、东莞等地铁自助售票机支持通过云闪付APP等银联二维码购买。另外，银联移动支付已经覆盖全省所有地市逾6万台公交车。在深圳，每日通过银联移动支付搭乘公交地铁的交易接近30万笔。此外，出租车、有轨电车等主要交通出行方式均支持银联移动支付。

城际出行方面，广深城际铁路、港珠澳大桥开通支持云闪付APP、银联IC卡闪付、银联手机闪付等银联移动支付方式。同时，银联着力提升车主用户体验，现已拓展广东省内近1.4万家停车场、逾3.5万家加油站以及洗车、ETC等车主服务场景。

银联支付服务也已覆盖深港跨境巴士、跨境轮渡、香港龙运巴士、新城巴全线，及澳门轻轨、的士等本地交通工具。港澳居民可通过银联手机闪付充值羊城通、深圳通、香港八达通等电子交通卡，无障碍捷搭乘各类公共交通工具。

除了交通出行，银联聚焦并拓展购物、游玩、医疗、缴费等与百姓息息相关的场景，已覆盖广东全省155个商圈，逾1万个餐饮百货类商户；覆盖广州长隆旅游度假区、深圳世界之窗、清远连州地下河旅游景区、韶关丹霞山景区等省内117家4A级以上景区；支持省内所有地市的电费缴费以及深圳、珠海等地市的自来水、燃气缴费。此外，云闪付APP医保凭证已覆盖广东省内超过3.4万家医院药店，支持挂号缴费、医保药店购药、医保账户查询等。

粤港澳大湾区的深度融合离不开三地的人才流动。近年来，银联持续加快完善粤港澳大湾区互联互通支付网络建设，满足三地人员的多元化支付需求。当地36家机构累计发行超3000万张银联卡，其中借记卡市场占有率超过90%。为帮助解决香港青年在内地工作、学习、生活时的难题，银联与中国银行（香港）等机构共同推出“大湾区青年卡”。此外，银联还联合10家港澳机构发行了超百万张大湾区主题卡。港澳版“云闪付”已接入几乎所有发卡机构，带动19家港澳本地电子钱包支持银联卡，合计绑卡超200万张，较去年同期增长近1倍。目前，港澳地区受理银联二维码的商户已达8万家。

支付体验方面，现在，港澳居民及赴港澳务工人员无须过关，无须前往办税厅，可用当地发行的银联卡在网站上支付，也可在税务部门手机客户端内通过云闪付APP缴费，无需任何手续费用。此外，新学期开学之际，不少在港澳的大学生通过云闪付APP在线缴纳学费。目前，香港所有大学均已支持该项功能，大湾区内支持该功能学校数量增至近100所，不但惠及本地学生，也让异地求学学生免去了换汇、电汇的麻烦。

新冠肺炎疫情发生以来，中国银联依托云闪付APP，先后推出包括核酸检测、通信大数据行程卡、防疫健康码国际版在内系列便民服务。云闪付APP上线“澳门健康码”服务，支持内地及澳门居民申请，用于本地生活及通关时的健康检查。同时，港澳版“云闪付”先后上线本地缴费、家居清洁、的士预约等便民服务，满足港澳居民“无接触”支付需求。此外，银联联合产业各方，多措并举支持各地业务复苏。澳门对内地开放自由行以来，银联多次推出专属优惠，助商家获客，让游客受惠。在即将到来的国庆假期，银联将通过云闪付APP在广东发放3000万元金秋消费大礼包，覆盖热门商圈百货及知名餐饮品牌等，并在省内推出低至1分钱乘公交、搭地铁活动。同时，银联携手多家知名品牌，为到访持卡人提供酒店、免税店、餐饮等优惠，折扣低至8折。

(责编：曹淼、李源)