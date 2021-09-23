人民网北京9月23日电 （申佳平）据2021年第18期《求是》杂志消息，国家统计局近日公布《经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》显示，我国超大城市包括上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津7城（按城区人口数排序），其中上海城区常住人口为1987万人，位居榜首。

图表显示，我国特大城市共14城，分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连（按城区人口数排序）。其中，武汉城区常住人口为995万人，距离超大城市的门槛仅有5万人之差。

国家统计局介绍，城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市，城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。统计图表中的城区人口指城区常住人口。而城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域，不包括镇区和乡村。

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