中国劳动学会会长，人社部原党组副书记、副部长杨志明在活动上发言。人民网 吕强摄

人民网北京9月23日电 （记者李彤）“促进共同富裕给劳动者学习新技能、掌握新技术、从事新职业极大鼓舞。”在今日由人民网联合中国劳动学会、中国人事科学研究院举办的“2021劳动就业与职业发展促进行动”启动仪式上，中国劳动学会会长，人社部原党组副书记、副部长杨志明表示，在“十四五”时期我国将进入高技能人才引领的“技能劳动时代”，要促进优秀“蓝领”通过勤劳、创新、致富，率先进入中等收入群体。

杨志明表示，中国将进入高技能人才引领的“技能劳动时代”，一大批产业工人将由“人口红利”向“技能红利”转变，由“人力资源”向“人力资本”转变，由“充分就业”向“高质量就业”转变。建设创新型、应用型、技能型的现代产业技工队伍，给予了高水平工程技术人员与高技能人才同等待遇和收入的确定性指向。

在新的发展阶段，劳动就业正发生着哪些趋势性变化？杨志明认为，首先，劳动力需求由数量型向质量型转变，“十四五”时期将大规模、多层次实施劳动技能培训，有效缓解高技能劳动力短缺的结构性矛盾；其次，劳动力供给由无限供给向有限供给转变。劳动力不再是“取之不尽用之不竭”的“蓄水池”，谁先聚住高技能人才，谁将占有高质量发展的先机；三是一大批新生代劳动者将投身到现代服务业新业态中，市场配置劳动力资源将“倒逼”制造业、建筑业增强产业升级的技术“新鲜度”。

杨志明认为，有五大行业在转型升级上有新进展。他说，先进制造业是劳动就业的主阵地，新型建筑业是吸纳劳动者就业的支柱产业，现代服务业将成为劳动就业的新支柱，中小微企业是劳动就业的主渠道，扶持“城归”返乡创业成为就近吸纳劳动者的新阵地。

“在促进共同富裕精神的引导下，进一步增加劳动者，特别是一线劳动者收入报酬，打通向上发展的‘堵点’，实现劳动报酬与劳动生产率的同步提高，能够让广大劳动者成为促进共同富裕的奋斗群体和最大受益群体。”杨志明说。

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