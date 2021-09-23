人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，渤海海域秦皇岛-曹妃甸油田群岸电应用示范项目今日正式投产，这是我国首个海上油田群岸电应用项目，预计年减排二氧化碳近20万吨，助力我国实现碳达峰、碳中和目标。

俯瞰秦皇岛32-6岸电项目电力动力平台。受访者供图

据介绍，按照规划，岸电应用工程分三期实施，将在河北、山东、辽宁区域建设5个陆地开关站，8个海上供电枢纽平台，搭建起总接入规模达980兆瓦、覆盖渤海7个油田区域150余座生产设施的电力网格。该项目将于2023年全部投产，秦皇岛32-6油田群和曹妃甸11-1油田群25个在生产平台是岸电的首批受益用户。

据了解，一直以来，全球海洋油气开发通常都利用油田开发的伴生天然气或原油自发电供平台使用。但平台自发电存在效率低、能耗高、供电不稳定等不足。从2018年起，中国海油联合国家电网开展技术攻关，实现将陆上电网的电通过海底高压电缆传输至海上油田使用，降低二氧化碳等温室气体和污染物的排放。

秦皇岛32-6岸电项目电力动力平台海上安装。受访者供图

中海油天津分公司副总经理赵春明介绍，此次岸电示范项目投产后，预计年减排二氧化碳近20万吨。岸电工程2023年全部投用后，用电高峰每年降低原油消耗17.5万立方米，降低天然气消耗23.8亿立方米，相当于新增一座大中型油气田。同时，相比于自发电，用电高峰可年节能99.5万吨标煤，减排二氧化碳近175万吨，相当于植树1.75亿棵。而且随着可再生能源上网比例的不断提升，减碳效果将更加明显。

“使用岸电后，平台不再需要建设发电机组，这将精简平台规模，降低对发电机组的依赖，有效缩短海上油田工程建设周期和调试周期，从而降低边际油田的开发经济‘门槛’，加快油气产能建设速度。”赵春明表示。

我国首个海上油田群岸电高压海缆敷设作业。受访者供图

据介绍，与岸电同步推进的还有海上油田数字化、智能化、无人化建设。光纤通讯网络与海底电缆一起铺设，将使渤海油田接入信息高速公路，解决海上通讯难题，加快数字化建设。

中国海油董事长汪东进表示，该示范项目的投产，提升了我国海洋石油工业绿色开发、高效开发、智能开发水平。中国海油将以岸电工程等项目为重要抓手，推动增储上产攻坚工程、科技创新强基工程和绿色发展跨越工程，在保障国家能源安全、实现科技自立自强和落实碳达峰、碳中和目标上展现更大作为。

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