生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月23日电 （记者余璐）“联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）是联合国最重要的一次会议，也是我国今年承办的最重要的一次国际会议。会议将全面总结国际社会在生物多样性保护方面的经验，谋划未来十年全球生物多样性治理的蓝图，是一次具有里程碑意义的大会。”23日，在生态环境部召开的例行新闻发布会上，联合国COP15筹备工作执行委员会办公室主任、生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示，本着“安全健康、开放包容、绿色低碳、智能节俭”的原则，目前COP15大会筹备工作已经基本就绪。

COP15是历届缔约方约大会中最特殊的一次会议

崔书红介绍道，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）将于2021年10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开。第一阶段会议将以线上线下结合的方式召开，第二阶段将以线下会议方式召开。

受新冠肺炎疫情影响，COP15召开时间经历两次变更。“本次会议是历届缔约方约大会中最特殊的一次会议，历时时间最长的一次会议，倍受国内外各界高度关注。会议做出的特殊安排，表明中国政府愿与国际社会一道，克服各种困难，时不我待，加快推进全球生物多样性治理的坚定决心，也表明了中国作为负责任大国的责任担当。”崔书红说。

云南省生态环境厅副厅长王天喜表示，COP15是生物多样性领域高规格全球性会议，是我国今年重大主场外交活动。云南向世界发出“昆明之邀”，将从会议服务保障、疫情防控、云南形象展示、营造社会氛围等几方面做好COP15大会筹备工作，确保举办一届圆满、成功、具有里程碑意义的缔约方大会，向《生物多样性公约》缔约方和国内外各有关方面交上一份满意的“云南答卷”。

COP15大会将发布重要成果之一：昆明宣言

“广泛参与是《生物多样性公约》缔约方大会组织的基本原则，出席会议的人员涵盖了方方面面。”崔书红表示，会议组织方联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书一行五人将现场出席。届时，国家领导人将出席大会并致辞。境外缔约方、区域组织、土著人民和地方社区及其它组织代表将线上出席COP15会议。部分缔约方国家领导人、国际组织负责人、部长级官员、知名学者、公益人士等将线上出席高级别会议。

“境内还将邀请驻华使节、驻华国际组织代表，以及COP15筹备组织委员会成员和各省（自治区、直辖市）人民政府代表，还有科研院校、有关社会组织、青年、妇女、专家学者、媒体代表等现场参会。”崔书红说。

崔书红介绍道，高级别会议将发布昆明宣言：“共建全球生态文明，保护全球生物多样性倡议。”昆明宣言是大会的主要成果之一，旨在呼吁各方应采取行动，响应共建地球生命共同体号召，遏制生物多样性丧失，增进人类福祉，实现可持续发展。

记者了解到，10月14至15日，COP15将举办生态文明论坛，国内外嘉宾将在7个分论坛上围绕“应对气候变化与保护生物多样性”等议题进行讨论，并发布共建全球生态文明、保护全球生物多样性的倡议。

“此外，COP15还将举办线上、线下两种形式的展览，线上展包括中国展和各省市地区展，充分展示我国在生态文明建设和生物多样性保护方面的成就。线下展为云南特色展，展现云南生物多样性保护实践和成果。”崔书红补充说。

COP15谋划未来十年全球生物多样性治理蓝图

“生物多样性丧失、气候变化、土地退化是当前全球人类面临的三大突出环境问题。各国是风雨同舟的命运共同体，需携手并进、共商未来。”崔书红谈到，COP15将总结过去十年全球生物多样性目标实施进展与经验，凝聚缔约方、国际组织和所有利益相关方的合力，制定“2020年后全球生物多样性框架”，为生物多样性保护转型性变革带来契机。

“这次COP15将制定未来十年全球生物多样性保护目标。”崔书红表示，国际社会对“2020年后全球生物多样性框架”寄予厚望，提出了雄心勃勃的保护目标建议，包括每年调动至少2000亿美元用于生物多样性保护等一揽子目标。

当前，我们站在了保护生物多样性、实现全球可持续发展的十字路口。崔书红指出，“2020年后全球生物多样性框架”作为《生物多样性公约》下重要战略规划文件，作为COP15的重要标志性成果，将对未来十年乃至更长时间的全球生物多样性治理做出规划。

“作为COP15东道国和主席国，中国坚定支持多边主义，积极推动全球生物多样性治理进程。我们将坚持做生态文明的践行者、引领者，走可持续发展之路。我们期待在COP15上与各方相聚，共同为未来生物多样性保护绘制一幅宏伟且可实现的蓝图，推动全球生态文明治理行稳致远。”崔书红说。

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