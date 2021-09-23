人民网北京9月23日电 （王仁宏）近日，水利部印发《全国“十四五”农村供水保障规划》（以下简称《规划》），对“十四五”农村供水保障工作进行系统部署和全面安排。《规划》提出，到2025年，全国农村自来水普及率达到88%，我国将基本实现农村供水现代化。

《规划》指出，经过多年共同努力，我国已建成了比较完备的农村供水工程体系，“十三五”期间，2.7亿农村人口供水保障水平得到提升，贫困人口饮水安全问题得到全面解决。截至2020年底，全国农村集中供水率达到了88%，全国农村自来水普及率达到83%，农村供水保障水平得到显著提升。

《规划》提出了农村供水建设与管理新标准，对“十四五”期间新建和改造的农村供水工程，在建设、运行管护、水源保护、维修服务、水价机制、用水户参与等管理方面提出了明确要求。《规划》提出，到2025年，全国农村自来水普及率达到88%，农村供水布局将进一步优化，工程长效运行管理体制机制进一步完善，水价水费机制进一步健全，农村供水保障水平进一步提高，到2035年，我国将基本实现农村供水现代化。水利部将通过目标分解、监督检查等方式，压紧压实地方政府主体责任，加强行业技术指导，保障《规划》顺利实施。

《规划》明确了“十四五”期间农村供水保障重点任务，一要采取改造、新建、联网、并网等措施，巩固拓展农村供水成果，加强对脱贫地区、脱贫人口和供水条件薄弱地区农村人口饮水状况监测，及时发现和解决问题，保持动态清零，守住农村供水安全底线。二要实施农村供水保障工程建设。加强中小型水库等稳定水源工程建设，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，强化农村供水工程维修养护，做到应修尽修。三要强化水质保障。在强化水源保护的同时，农村集中供水工程净化消毒设施设备应配尽配，健全完善水质检测制度，进一步提升农村供水标准和质量。四要创新农村供水工程管理体制机制。推进县级统一管理，健全农村供水管理责任体系，明确农村集中供水工程产权归属，落实管理责任主体、人员和经费，逐步建立专业人才队伍，确保工程长久发挥效益，不断提高信息化管理水平，持续造福农村群众。

水利部要求，各级水行政主管部门要提高政治站位，把农村供水保障工作作为民生水利重中之重，结合本地实际，抓紧完善“十四五”农村供水保障规划或实施方案，细化分解目标任务，明确年度工作计划，多渠道筹措资金，健全完善农村供水工程体系和管理体系，加大督促力度，推动《规划》实施，让农村居民在共建共享发展中有更多的获得感、幸福感和安全感。

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