原标题：美团App“火锅”搜索量超“月饼”排名第一，就地过节周边游、夜经济成亮点

中秋小长假后，美团App发布今年中秋小长假的消费数据，今年中秋节成为近年来周边游消费最火热的一个小长假，各地在城市里留下“就地过节”的市民，选择去到城市周边的古城古镇和美丽乡村，过上一个轻松惬意的假日。中秋月圆夜，吃火锅、看电影、剧本杀、夜游景点……夜间消费十分热闹。此外，受北京环球度假区开园的影响，各地的主题公园成为“就地过节”市民的替代性选择。

今年中秋节各地提倡“就地过节”，许多在城市生活的市民趁着小长假来到所在城市周边的古城古镇，感受在城市难有的安逸和自由。根据美团App数据，中秋期间订单量排名前五的古城古镇分别是嘉兴乌镇西栅景区（浙江）、长沙铜官窑古镇（湖南）、太原古县城（山西）、重庆磁器口古镇（重庆）、洛阳洛邑古城（河南）。

除古城古镇之外，不少市民也选择来到城市周边的美丽乡村，享受一个宁静和安详的节日。美团App数据显示，今年中秋期间，各地乡村景点的订单量同比2019年中秋上涨171.5%，订单量排名前五的美丽乡村分别为沈阳稻梦空间（辽宁）、驻马店三秋醋博园（河南）、上饶篁岭景区（江西）、青岛翠林云庄乡村乐园（山东）、开封朱仙镇启封故园景区（河南）。此外，中秋期间，采摘、农家乐的订单量同比2019年中秋节期间增长169.8%。

中秋赏月是佳节传统，这也带动了中秋小长假夜间消费市场的火爆。尤其随着80后、90后逐渐成为消费市场的主力人群，从夜市美食到夜游泛舟，从看演出赛事到夜逛博物馆，从洗浴休闲到密室剧本杀，引领夜间消费新风尚的同时，也彰显了各地夜经济的活力。

有趣的是，在美团App上，中秋期间“火锅”关键词的搜索量相比节前增长了1倍，超过了“奶茶”“月饼”等，成为平台搜索量最高的词。“中秋的夜晚凉风习习，和家人一起吃顿热气腾腾的火锅是个非常不错的选择，全家人围坐一起也有团圆的意思。”北京的王先生说，今年中秋节的家庭聚餐，他和家人选择了吃火锅。

今年中秋节，看电影和演出、夜逛博物馆、去美术馆看夜展等夜间活动受到年轻消费者的热捧。休闲娱乐服务的夜间订单量同比2019年中秋期间的夜间订单量增长92.57%，其中洗浴、剧本杀、茶馆是今年中秋夜晚最受欢迎的消费项目。

还有，中秋期间，备受关注的北京环球度假区终于正式开园了，这带动北京成为今年中秋节最受欢迎目的地。与此同时，受北京环球度假区开园消息的影响，今年中秋期间不少家长也带着孩子来到所在城市的主题公园游玩打卡。

“从今年中秋小长假的消费数据来看，虽然局部地区有疫情反复，不少地方提倡就地过节，但是总体上，在疫情防控有力、消费信心恢复的当下，再加上中秋这个传统节日的加持，大家的消费热情呈现明显回升的趋势。”美团App相关负责人表示，预计在即将到来的国庆长假将迎来更大一波消费热潮，届时美团App也将上线十一主题大促活动，为消费者在假期“吃喝玩乐游购娱”上提供性价比的选择，确保消费者享受“高质量”的国庆假期。（温婧）

(责编：董童、李源)