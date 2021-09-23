人民网北京9月23日电 “企业和银行，都需要适应变化，需要进一步细分区域和市场，做精产品，做优品牌，来推动房地产业的平稳健康发展。”一位金融机构负责人在“资信二十年峰会”上表示。

近日，工、农、中、建四大国有银行广东省分行、广州分行等机构联合公布“第二十届（2021年度）广东地产资信20强”名单。碧桂园、雅居乐、美的置业、华发实业、敏捷等20家企业获评。

据了解，“广东地产资信20强”评审始自2001年，此后每年根据情况做出调整，联合向社会公布广东资信实力强、综合信誉好的房企，今年是第20年。

有关业内人士认为，在“三条红线”等政策背景下，“资信”企业有助于推动银企共赢，推动房地产业平稳健康发展。资信强企注重与上下游、产供销有效衔接，推动了相关产业的快速发展，着眼于品质的提升，推动满足了人民群众日益增长的美好居住需求，推动了城市人居建设的不断向前发展。

有银行领导介绍说：“广东地产资信20强”进入第20年，见证了广东房地产企业的成长历程，推动了广东房地产行业的交流及合作，并与相关业界携手推动广东省房地产行业的健康持续发展。

中地会理事长、评审会秘书长徐静表示，规模大不等于资信强，“不能让‘撑死胆大者’大行其道，鼓励的不是那些，不停利用超高杠杆，制造规模虚高泡沫的房企。”立足新发展阶段，房地产行业面临新的挑战，企业应立足于提升品质，注重满足刚需。

徐静表示，引导房企回归诚信，确保消费者利益，让几大金融机构资金稳健安全地注入到大众喜爱的项目去，是资信评审的初心。

“资信”二十年峰会上，中国城市和小城镇发展改革中心原主任李铁发表演讲，认为企业需要重视的是改善型需求和刚需。国家信息中心电子政务工程中心总工刘增明说，数字化转型是今天的大时代、大背景，要站在历史的新高度看未来的世界，企业的发展要与之适应，满足人民群众新的需求。

还有银行领导表示：“企业和银行，都需要适应变化，需要进一步细分区域和市场，做精产品，做优品牌，来推动房地产业的平稳健康发展。”“本次峰会主题是‘稳健发展，资信二十年’，体现了当前房地产金融审慎管理的政策导向，实践也已证明，只有经营稳健、资信优质的企业才能保持持续发展。”

从去年和今年上半年情况看，“资信20强”企业注重在政策支持的方向上实现新一轮发展。从资金链上看，在行业整体信贷收紧环境下，除按揭受到影响外，资金总体较宽松，企业融资结构合理。有专家表示，随着房地产行业进入平稳发展阶段，行业整体从土地红利、金融红利向管理红利转变，对企业塑造全方位核心竞争力提出了更高的要求。

对此，有银行方面在峰会上表示，在变化的环境中，将重点支持符合国家调控政策的、满足刚需的住宅项目，积极稳妥推进安居工程、保障房建设。（实习生秦琪儿）

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