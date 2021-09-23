人民网北京9月23日电 （申佳平）化肥是重要的农业生产资料，是农业生产和维护国家粮食安全的重要物资。据国家发展改革委官网消息，针对今后一个时期化肥市场面临的新形势、新问题，为保障化肥市场供应和价格基本稳定，国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知，要求各地和有关中央企业采取有力措施，做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。

通知强调，要强化组织协调调度，优先保障化肥企业原料、能源等生产要素供应；要提高化肥生产企业产能利用率，优先保障重点化肥厂生产用能指标，允许A、B级化肥生产企业在秋冬季重污染天气期间自主减排；允许磷肥企业在磷石膏年度控制总量不增加的情况下，调整平衡企业月度、季度间新增磷石膏考核指标；要强化储备调节作用及时投放钾肥储备，鼓励引导本地区化肥生产流通企业保障国内市场供应，严格按照最新规定对进出口化肥实施法定检验；要全力畅通供应国内的化肥运输配送，落实好农用化肥运价优惠政策，确保散装钾肥运输所需敞顶箱配用量，积极保障进口化肥海运需求；充分发挥各级供销合作社化肥流通主渠道作用，加大在重点产粮区的运销备肥力度；要加强市场监管，维护化肥市场流通秩序；要大力推进化肥减量增效，倡导有机肥替代化肥；要形成化肥调控工作合力。

通知要求，省级相关部门要经常开展会商，分析研判化肥市场供需和价格形势，协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题，积极采取措施，扎扎实实做好国内化肥保供稳价工作。

(责编：申佳平、吕骞)