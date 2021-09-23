人民网北京9月23日电 （记者王连香）据交通运输部消息，8月份，全国12328电话系统共受理有效业务190.56万件。其中，信息咨询、意见建议、投诉举报三类业务分别为167.73万件、7.56万件和15.27万件，分别占业务总量的88.02%、3.97%和8.01%。

数据显示，全国12328电话接通平均等待时长约为26秒（含导航语音提示时间），信息咨询类即时答复率为98.69%，限时办结率为96.38%，抽查回访率为55.32%，回访满意率为97.59%，12328电话系统运行服务质量保持稳定。

此外，交通运输部对全国12328交通运输服务监督电话省级系统2021年8月份的运行服务质量进行了月度考评，并对考评结果进行了公示，总体考评评分最高的3个省份为江苏省、江西省、广西壮族自治区，最低的3个省份为海南省、重庆市、吉林省。

据统计，截至目前，北京、黑龙江、河南、海南、云南等7个省级系统升级已经基本完成；天津、上海、江西、西藏、陕西、甘肃等7个省级系统升级计划9月底前基本完成；其余18个省（河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、重庆、四川等）计划10月底前基本完成；不能正常向部级平台传输数据的7个省的29个城市中，25个城市已实现数据正常传输，山东省的青岛、烟台、东营、淄博4个城市未实现数据正常传输。

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