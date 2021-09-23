人民网北京9月23日电 （赵超）据工信部网站消息，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件（APP）进行检查，重点对假日出行、餐饮住宿、民生服务类APP进行抽测。截至目前，尚有52款APP未完成整改。

同时，各通信管理局按照工信部统筹部署，积极开展APP技术检测。截至目前，尚有282款APP未按时限要求完成整改。

工信部要求，上述APP应在9月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

通报显示，这些APP所涉及问题主要包括违规收集个人信息、欺骗诱导强迫用户、强制用户使用定向推送功能等。

据了解，今年以来工信部组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，加大对侵害用户权益的APP的整治力度，充分保障用户的知情权和选择权。此次通报为今年第10批，总第19批。

(责编：赵超、吕骞)