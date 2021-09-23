图片来源：国家企业信用信息公示系统

人民网北京9月23日电 （记者李楠桦）近日，曹操出行关联公司杭州优行科技有限公司因广告中中国地图存在漏绘藏南地区、钓鱼岛等问题被行政处罚。杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局责令其停止发布广告并上缴20万元罚款。

据国家企业信用信息公示系统显示，杭州优行科技有限公司违法行为类型为广告中含有虚假内容。经杭州市规划和自然资源局对《默契》03期杂志第006页广告上关于曹操出行2020年终总结报告上的中国地图鉴定，认为“该中国地图存在漏绘阿克赛钦，藏南地区、钓鱼岛、赤尾屿及南海诸岛的问题，违反《地图管理条例》第八条及第二十四条的有关规定”。

据介绍，当事人作为广告主，没有和杂志出版方（广告发布者）杭州交通科技与管理杂志出版经营有限公司（已由广告发布者所在地市场监管部门调查处理）尽到谨慎审核责任义务，致该杂志内的广告涉及中国地图存在漏绘阿克赛钦，藏南地区、钓鱼岛、赤尾屿及南海诸岛的问题。该杂志共印刷4万本，目前杂志回收后36000多本已存放在杂志出版方（广告发布者）仓库内。

(责编：李楠桦、吕骞)