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工信部：1-8月份规上电子信息制造业增加值同比增长18.0%

2021年09月23日14:53 | 来源：人民网
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2020年8月份以来电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速

人民网北京9月23日电 （赵超）今日，工信部发布了2021年1-8月电子信息制造业运行情况。1-8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长18.0%，增速比上年同期提高11个百分点，两年平均增速为12.4%。8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速比上年同期提高4.6个百分点。

数据显示，1-8月份，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长14.3%，增速比上年同期提高8.7个百分点。8月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长8.8%，增速比上年同期提高2.1个百分点。

1-8月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降0.9%。8月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比增长0.7%，比上月提高0.4个百分点。

8月份，主要产品中，手机产量1.3亿台，同比下降7.2%，其中智能手机产量1亿台，同比下降0.2%；微型计算机设备产量3829万台，同比增长12.4%；集成电路产量320.8亿块，同比增长39.4%。

据海关统计，1-8月份，我国出口笔记本电脑1.4亿台，同比增长35.1%；出口手机6亿台，同比增长3.9%；出口集成电路2068亿块，同比增长33.4%；进口集成电路4241亿块，同比增长27.2%。

(责编：赵超、吕骞)

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