原标题：陆金所控股发布首份ESG报告：2020年帮扶小微实体超124万家

9月22日，陆金所控股发布ESG报告，披露其2020年在小微融资、乡村振兴、客户权益保护、公司治理以及环境保护等方面的主要工作成果与探索。

报告显示，陆金所控股持续优化治理架构，治理机制进一步规范、稳健、高效。报告期内，陆金所控股累计帮扶小微企业超124万家，普惠金融信贷服务276万人，“三农”相关公益贷款达约1.2亿元；旗下财富管理平台为约290万人提供线上投资者教育，旗下零售信贷业务平安普惠金融消费者素养提升计划“维C 行动”累计举办超300场线下活动，为逾1000万人普及金融知识。

陆金所控股董事长冀光恒表示，公司始终坚持合规经营理念，践行普惠金融初心，切实保障客户权益，并积极助力公益事业，响应环境保护号召，不断提升公司治理能力和社会价值。“我们希望以公司首份ESG报告发布为契机，呈现公司可持续发展管理的成果，表明公司实现长期价值的决心。”他表示。

践行责任金融，累计帮扶小微企业超124万家

小微企业主是促经济、保就业的主力军。陆金所控股旗下平安普惠以小微企业为核心客群，尤其是年营业额1000万以下，雇员少于50 人的小微及个体经营者。平安普惠通过线上与线下相结合的服务方式，打造出独特的“AI+O2O”服务模式，以科技赋能小微融资。

报告显示，2020年陆金所控股累计帮扶小微企业超124万家，普惠金融信贷服务276万人，报告期内普惠信贷管理贷款余额达5451.49亿元。

另据陆金所控股最新季报，截至2021年6月30日，其管理贷款余额进一步增至6068亿元，累计借款人数达约1550 万人。过去五年中，累计放款近2.3万亿元人民币，有效服务了小微企业主的金融需求。值得一提的是，2021年第二季度，公司77.6%的新增贷款（不计消金）流向小微企业。

对此，冀光恒表示，陆金所控股秉持普惠初心，聚焦服务小微企业主的融资需求，运用科技创新协助广大小微企业主获得专业的金融服务，解决这一群体“融资难”和“融资贵”的问题，打造值得信赖的小微信贷服务品牌，支持实体经济发展。

助力乡村振兴，多维度支持乡村经济可持续发展

为助力脱贫攻坚，陆金所控股响应国家号召，积极将公益事业与主营业务优势相结合，探索金融科技助农模式，为“三农”人群提供多元、便捷、风险可承担的金融服务。2020年，陆金所控股累计为“三农”群体提供约1.2亿元资金支持。

其中，平安普惠联合多家机构推出“惠农贷”服务，为“三农”群体分担风险，提供资金支持。2020年，该服务在重庆、贵州、陕西、海南等地区累计放款超1亿元。平安普惠“惠农金”则聚焦于贫困地区的女性创业者群体，全方位助力女性创、就业，助其实现经济自立。截至报告期末，平安普惠累计向农村合作社带头人及农村创业者提供免息惠农金1660万元，直接扶持超600户贫困户，户均增收超1万元。

同时，陆金所控股还致力于把“输血”式扶贫变为“造血”式扶贫，打造“产业扶贫+生态扶贫”新模式，支持地方脱贫攻坚。公司与中国扶贫基金会联合发起的“大国小镇”产业扶贫计划，以“政府+社区+社会组织（社会企业）”的合作机制，创新性地走出一条农村产业扶贫与生态环保相结合的特色公益之路。该项目帮助四川平武蜂蜜合作社21户蜂农户均增收1600元，云南德钦蜂蜜合作社377户蜂农户均增收800元，贵州习水蜂蜜合作社29户蜂农户均增收达6000元，受益社员超1500人。

注重数据安全，客户权益与金融素养双提升

保护数据安全与用户隐私是陆金所控股最重要的目标之一。为此，陆金所控股成立了专业的信息安全管理委员会并制定了完善的制度与管理体系。陆金所控股信息安全管理系统已通过公安部信息系统安全等级保护（三级）、ISO 20000和ISO27001：2013信息安全管理体系认证。

陆金所控股高度重视客户权益保护与客户体验提升，建立了消保评价体系，确保在业务流程的每一环节充分保障客户权益，并确保有良好的客户体验。

在服务好用户的同时，陆金所控股也在投资者教育与金融消费者素养提升等领域加大投入。2020年全年，通过“陆金所”App“发现”频道累计完成6153.2万人次投教，累计教育289.9万人。2020年，公司与各地公安反诈中心、消协、社区、高校等协同开展多种线下及线上合作，推出金融消费者素养提升专项计划“维C 行动”，截至2020年12月31日，已累计举办超300场线下金融知识普及活动，累计覆盖超1000万人。

深耕数字智能服务，助力行业降本增效

依托多年科技布局，陆金所控股灵活运用人工智能、机器学习等手段提升客服能力与运营效率，立足于“信息平台”和“科技赋能”双重功能定位，为投资者与借款人提供专业、高效、安全、透明的金融信息及咨询服务，并向行业输出科技手段，实现降本增效。

在用户端，陆金所控股独创Luflex智能营销体系，通过用户历史交易、行为特征标签及风险偏好等关键特征，结合用户的风险承受能力，为其推荐最合适的产品；信贷业务方面，借助AI与大数据能力，陆金所控股使小微借款人享受到更便捷、更快速的贷款服务，同时保证风控“不掉链”，维持行业领先水准。

在行业端，陆金所控股致力于打造全流程标准化的智能运营，从资金端到端对接、金融产品上下架流程、资金流监控等多方面提升效率，减少用户等待时长，加快资金和信息的流动速率。在风险管理方面，陆金所信息安全体系为用户提示、拦截可疑操作，在注册、绑卡、交易、赎回等各个环节为用户保驾护航。

此外，陆金所控股率先实现自身数据库100%开源化改造，并助力金融企业实现数据库自主可控，推出融合金融科技与运营经验的“财富云”服务，为中小银行推出多项科技赋能解决方案。

治理架构稳健高效，创造长期价值

为实现业务可持续发展，创造长期价值，陆金所控股建立了权责分明的治理架构，形成了规范、稳健、高效的治理机制。

在ESG管理方面，陆金所控股制定了《陆金所控股有限公司环境、社会与管治（ESG）管理制度》，为公司进行可持续发展实践提供制度基础， ESG 管理体系覆盖所有子分公司及员工。

此外，首份ESG报告还披露了陆金所控股在环境保护、员工保障与培训、负责任营销、反贪腐、供应商管理等方面的工作。

谈及公司长期发展方向，冀光恒表示，陆金所控股将紧密围绕国家战略方向，把握时代机遇，以科技创新为驱动力，以有温度的金融服务为发力点，落实普惠金融，支持实体经济，承担企业责任，走出一条具有自身特色的可持续发展之路。

(责编：董童、李源)