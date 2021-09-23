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工厂数字化转型突围：直连消费者 借物流降本

2021年09月23日16:26 | 来源：环球网
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原标题：工厂数字化转型突围：直连消费者 借物流降本

　　把产品变成快递，让工厂直连消费者。在数字经济与实体经济深度融合的当下，工厂数字化成为很多制造业产业带转型突围的“法宝”。

　　在广东，东莞的手机壳产业带借助阿里巴巴C2M模式和菜鸟产地仓，完成了生产、销售和物流的数字化转型。工厂得以用极具性价比的方式直连消费者，物流平均降本15%，甚至将生产环节搬进菜鸟产地仓，根据消费者的选择定制化生产、发货。

　　IDC预计，2022年全球智能手机出货量将达15.74亿台，仅以手机出货量数据为基础，2022年全球智能手机保护套/壳的增量需求至少在15.74亿个以上。这些产能往往由中国的制造业工厂提供。数据显示，2020年，我国共有1.07万家手机壳相关企业，广东省以6921家企业排名第一，解决的就业以数十万、上百万计。

　　以手机壳工厂为例，工厂给品牌代工，经过多层流通环节才能触达消费者，利润率较低，并且因为缺乏渠道而远离市场。如果提高终端售价，又影响了商品的竞争力。那么，有没有一种方法，既让消费者省钱，也让工厂挣钱？当然是有的：将工厂数字化并直连消费者，省去代理商、零售商的层层加价，用工厂的规模生产效应来摊薄生产成本。

　　深圳联合通科技有限公司在2020年接入淘特之后，第一次线上业绩反超线下，业绩同比增长40%。以前一个彩绘手机壳批发价要到9块9，现在最低能做到零售价4块8包邮。深圳市迪菲帆科技有限公司负责人陈劲松介绍，该公司生产的一款四角防摔手机壳在淘特平台只卖3.5元，却能保持10%以上的净利润，秘密就在于规模化生产。

　　除了生产设备成本外，一款手机壳的最大成本便是“制模具”，一套模具需要两万元左右的成本。这套模具如果做1000个手机壳，成本就要分摊在1000个上，如果是100万个，该部分成本已经可以忽略不计。而在2021年，迪菲帆6个SKU一年卖了近4000万只。

　　在位于东莞实盈的菜鸟产地仓里，工作人员将一个个“清水壳”码放在喷涂设备上，机器开动，消费者选定的图案便“打印”在手机壳背面，一台机器同时可以打印不同图案。深圳联合通负责人吴嘉源说，这种C2M的定制模式颇受欢迎，在网上选好图案，从下单到生产，最快不用两小时。

　　这是彩绘手机壳生产流程的一场小小的“革命”：将半成品的“清水壳”提前预备在菜鸟产地仓内，消费者下单选择具体彩绘图样后，厂家可以在仓内完成最后的喷绘工序。通过个性化定制避免盲目生产，降低库存。

　　定制化的彩绘手机壳打印完毕后，第一时间在仓内被生产成为快递包裹，以每天两个班次的频次被发往全国各地的消费者手中。数据显示，入驻菜鸟产地仓的大部分产业带厂家，物流时效比传统提升5小时，平均物流成本降低15%。利用菜鸟产地仓，工厂得以将每天的发件截止时间延长3个小时，80%以上的订单实现了48小时以内“下单-发货-签收”。

　　吴嘉源说，以前哪款产品卖得好要补货，补充生产大概需要多少量、多长时间，都是等到货卖完了才反应过来，备货至少一个半月，卖不掉的成了库存。经过阿里C2M和菜鸟数字化升级后，效率提升了至少30%，备货时间缩减到一周。

　　此前，迪菲帆从来没有向个人消费者直接发货过，对成本控制、物流时效和消费者物流体验等电商物流痛点缺乏经验。依托智能算法，菜鸟产地仓提供的统仓统配、物流全托管等服务，支持产业带工厂以“4块8包邮”货通全国。迪菲帆负责人陈劲松表示，商品给菜鸟产地仓托管，相对自己发货，平均每单商品的物流成本更低，物流时效却更快。

(责编：曹淼、李源)

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