秋分时节，第四个“中国农民丰收节”如约而至。邮储银行打造服务乡村振兴的数字金融银行，为客户提供有温度、有速度、全方位、多层次的金融服务，在乡村振兴、共同富裕的道路上贡献力量，助力农业更强、农村更美、农民更富。数据显示，截至2021年6月末，邮储银行涉农贷款余额达1.52万亿元，占全行各项贷款的比例约为四分之一。

“感谢邮储银行多年来的支持，圆了我心中的梦想！多亏了这个大家伙，十几分钟就能割完一亩田。有了它，村里村外的稻田收割任务都不在话下！”在江西省赣州市信丰县嘉定镇彩光村种粮大户郑江山的稻田里。满脸幸福的郑江山说。

郑江山至今记得，四年前，也是农忙抢收时节，每天连绵的阴雨让丰收的稻谷干不了。他看在眼里，急在心里。恰巧，邮储银行江西省赣州市分行正开展“金秋行动”，客户经理深入乡村、田间地头开展种粮大户走访，了解农户资金需求，帮助农户解决融资难、融资贵问题。当了解到郑江山的情况后，立马向他推荐了“财政惠农信贷通”产品，并发放了10万元贷款，让他顺利买回了烘干机，守住了米袋子。“邮储银行就像我的贴心朋友，总是给予我帮助！这些年，在邮储银行的支持下，我陆续添置了插秧机、收割机等设备，从种到收实现了机械化，省力多了！”有了邮储银行的帮助，郑江山一步步地扩大规模、提高产量。如今，郑江山不仅自己种植了300余亩水稻，产量达40万斤，年收入将近25万元，而且通过为乡亲提供机械化种植、收割服务，带动了周围50余户村民加入水稻种植。

郑江山的辛勤劳动付出，是邮储银行江西省分行助力乡村振兴的一个缩影。近年来，邮储银行江西省分行积极响应国家号召，因地制宜，扎根于民，深耕农村金融责任田，积极探索服务乡村振兴、发展“三农”金融新路径，加快推进农业现代化，持续加大对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体的支持力度。截至目前，邮储银行江西省分行累计投放贷款资金超1.15万亿元，其中服务“三农”、民营小微企业等零售贷款占比超71%，有力助推了江西省经济社会的发展。

“不好意思呀老弟，真没货了，你就是提价我也给你变不出来呀！我这西瓜早就卖完了，但还是天天有回头客想买。”走进河南省安阳市内黄县马上乡赵信村吕学伟的智能温室大棚，就听到他在电话里不停地向别人道歉。

“前些年返乡创业搞大棚种植，结果因为没有经验、不熟悉市场，差点儿破了产！”2018年底，老吕决定扩建智能温室大棚，种植黄皮红瓤小西瓜。想法虽好，但钱从哪筹？“幸好遇到邮储银行，真的是雪中送炭！”当时正好赶上邮储银行河南省分行进村宣传小额贷款。老吕拿到了50万元贷款。凭借充足的贷款资金，老吕建大棚、进设备、买秧苗，终于在2019年收获喜悦，试种的精品小西瓜一炮走红。

2020年和2021年，邮储银行河南省分行又陆续向老吕发放了政银担贷款50万元和80万元，帮助他扩大种植面积，升级改造温室大棚。老吕还成立了合作社带动村民搞大棚种植。有了老吕的示范效应，村民也开始或租或建，搞起了大棚种植。看到这一情况后，邮储银行河南省分行加大对赵信村的资金支持力度，大力推动当地大棚种植产业发展。

邮储银行河南省分行相关负责人表示，该行将充分围绕县域特色农业，秉承“一县一业、一村一品”思路，以农民合作社、家庭农场为出发点，以扶贫小额贷款、政银担贷款、创业担保贷款等产品为切入点，重点支持各类涉农项目，支持地方产业发展，助力全面推进乡村振兴。

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县洪纳海乡，猪舍主人王大叔正兴奋地向邮储银行伊犁州分行客户经理王旭华介绍着出栏情况。两年前，外出打工的王大叔决定回家创业，用不多的积蓄盖了6个猪舍，边学习边摸索。这一次，他计划再扩建9个猪舍，建成一个百头规模的养殖场，然而5万元的资金缺口让他犯了愁。这时，他了解到邮储银行提供小额贷款业务，借助邮储银行的信贷资金弥补了资金缺口，扩建了猪舍，购买了仔猪。两年不到，王大叔不仅还了贷款，还盖了新房、买了新车。今年上半年，因为饲料价格持续上涨，王大叔遇到了资金周转困难，他第一时间想起了邮储银行，便主动邀请客户经理到家中调查了解情况。由于诚实守信、征信良好，他很快就获得了一笔5万元的贷款，还享受到利率方面的优惠，一家人的笑容也多了起来。

(责编：曹淼、李源)