人民网记者 王震

随着物联网时代的到来，在第四次工业革命新浪潮下，企业经营环境正在发生深刻变化，在生存发展层，企业竞争已从产业链竞争跳跃到生态竞争阶段；在市场开发层，客户与消费者的需求复杂程度越来越高，新科技新趋势推动应用场景与消费心态加速迭代。企业如何跟上时代的步伐并选择可持续的发展道路成为备受关注的话题。

在近日召开的第五届人单合一模式引领论坛上，凯度集团、牛津大学赛德商学院和《哈佛商业评论》联合制定的生态品牌认证体系发布，旨在为全球企业在新时代激发自身潜力、抢占发展道路新机指引方向。

生态品牌认证体系评估模型细则示意图。受访者供图

生态品牌与产品品牌和平台品牌有着非常突出的差异：产品品牌脱胎于工业经济，是单边市场的质量溢价；平台品牌则依靠流量经济，是双边（多边）市场的流量溢价；而生态品牌则是通过与用户、合作伙伴联合共创，不断提供无界且持续迭代的整体价值体验，最终实现终身用户及生态各方共赢共生、为社会创造价值循环的新品牌范式。在互联网高速发展时代，社群经济、共享经济、体验经济等已体现出生态品牌的部分内涵，随着物联网新技术高权重变量的加入，这种新范式必将催生更多新物种新生态，为经济高质量发展提供更强支撑。

在论坛现场，凯度大中华区总裁、凯度BrandZ全球主席王幸发布并详细介绍了生态品牌的认证体系。

王幸提出，对很多企业来说，用户需求已经变得非线性。目前，生态品牌是一个能够真正实现社会价值循环的全新品牌范例。传统的产品品牌和平台品牌，没有用户只有顾客，交易完成后不会再与用户进行交互。生态品牌的目标是要创造终身用户，在不断满足用户体验的价值基础上，实现参与生态方的增值分享，进而吸引更多的生态方，创造更多用户体验迭代，实现价值的无限循环。

王幸认为，在这样的发展目标下，生态品牌认证体系主要从三大视角和五个核心维度方面进行评估。三大视角指共同进化视角、价值循环视角和品牌理想视角；五大标准指用户体验交互、开放协同共创、终身用户价值、共赢增值效用和社会价值贡献。

王幸表示，共同进化是生态品牌发展的必要条件，表现在品牌与用户持续交互以及与生态合作方协同共创，共同推进生态的进化；价值循环是生态品牌永续发展充分条件。这要求企业要不断满足用户需求，要与生态合作方创造价值、增值分享，实现价值的循环往复；品牌理想是生态品牌的必然使命，核心是“人的价值最大化”，在实现用户、生态合作方、员工价值最大化的同时，也为社会的整体价值贡献力量。

凯度大中华区总裁、凯度BrandZ全球主席王幸与《哈佛商业评论》中文版联合出品人、总经理刘霄在论坛现场共同启动生态品牌认证体系。受访者供图

在现场，王幸还给出了生态品牌认证体系评估的方式，为企业提供具体、多元化的生态品牌实践价值评估：第一种方式是品牌受众定量调研，品牌的受众是用户参与方，通过此种方式获取用户及生态合作方对品牌的感知与体验的数据；第二种是品牌案例专家评审，根据参与评估企业提交的案例及相关信息，组建专家评审团进行评价；第三种是品牌关键数据审阅，根据参评方提交的数据及权威第三方数据，综合分析参评方的品牌及财务表现。

此外，对于具体生态品牌体系该如何认证，王幸介绍，目前包括中大型企业在内的各行各业的企业都提出了参评需求。例如海尔集团旗下卡奥斯、三翼鸟、盈康一生、日日顺供应链、海纳云、有屋等6个品牌均参与并支持了生态品牌认证体系的试点验证过程。The Store WPP首席执行官、BAV集团主席罗大卫宣布，生态品牌认证体系将于2022年初正式启动，届时将发布详细的参与流程及时间安排。

“生态品牌体系的建立，可以引导企业建立更具有时代竞争力的商业模式。”《哈佛商业评论》中文版联合出品人、总经理刘霄表示，生态品牌将成为物联网时代的新引擎，期待更多品牌积极加入生态品牌认证中，共同制胜物联网时代。

(责编：王震、吕骞)