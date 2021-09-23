人民网北京9月23日电 （记者乔雪峰）随着民航行业的迅速发展，为进一步加强民用航空器维修人员资质能力建设，提高维修质量，夯实航空安全基础，民航局在业内广泛征求意见的基础上经交通运输部批准，于2020年7月1日起正式实施CCAR-66R3。

近日，有网友在人民网“领导留言板”上留言称，机务维修人员执照改革后，获取维修执照R3版的费用跟普通维修人员一年的收入完全不匹配，请问一下这样的改革合理吗？

对此，民航局回复称，CCAR-66R3针对民用航空器维修人员执照培训主要进行了两方面改进。一方面通过加强基本知识、基本技能、维修规范等方面培训内容，改变了过去轻培训、重考试以致维修人员获取执照但不具备实际工作能力的尴尬局面；从源头上抓实“基层、基础、基本功”建设，强化“敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责”安全工作作风(此句重复了!)。为此，需要培训机构具备足够的实训条件，包括增加设施设备、教员队伍、管理团队、真实航空器等，在一定程度上增加了培训成本。

另一方面，CCAR-66R3在保证执照培训效果的前提下，通过优化培训大纲，将之前CCAR-66R2真正开展培训要求的1800-2000总学时降低到现在的600多学时，所需培训时间从16个月减至3-4个月，大幅降低了培训时间成本和经济成本；同时通过扩大培训资源、鼓励产教融合、免费公布教材等多种措施促进行业逐步降低培训费用。当前维修人员执照理论和实作全程培训费用普遍在3万元左右(不含吃、住、行等方面费用)。

此外，航空公司可根据自身经营状况和实际发展需要自行确定公费参加执照培训名额，这属于企业自主管理范畴。据了解目前国航系、东航系、南航系等公司员工按公司要求公费参加维修人员执照培训。

下一步，民航局将持续强化机务维修人员资质能力建设，加强对维修培训机构的监管，确保维修人员执照培训工作健康有序发展。且随着培训资源的进一步扩大和产教融合的深入推广，按照市场规律，维修人员执照培训费用还有进一步降低的空间，但不适合民航局通过行政的方式予以直接干预。

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