人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，西气东输三线中段（中卫-吉安）天然气管道工程（以下简称“西气东输三线中段”）今日在宁夏中卫正式开工建设，对于进一步完善我国中东部地区管网布局，构建我国天然气管网“五纵五横”新格局，加快“全国一张网”建设具有重要意义。

西气东输三线中段开工建设。受访者供图

据了解，西气东输三线中段全长2090公里，起自宁夏中卫，途经宁夏、甘肃、陕西、河南、湖北、湖南、江西，终点为江西省吉安市。管道设计压力10兆帕，设计年输气能力250亿立方米，管径1219毫米，全线共设置10座压气站，2条支干线。

西气东输三线中段开工建设。受访者供图

“西气东输三线中段工程建成后，可以在现有基础上提高西气东输管道系统年输气量约250亿立方米，与用煤相比，每年可减少二氧化碳排放量7089万吨，对于促进能源结构调整和发展方式转变，保障沿线地区清洁能源供应，促进沿线节能减排，实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。”国家管网集团有关负责人说。

该负责人表示，西气东输三线中段工程建成后，还将联通已建成的西气东输三线西段（霍尔果斯—中卫）、东段（吉安—福州），实现西部资源和东部天然气市场有效连接，进一步完善我国中东部地区天然气管网布局，与现有区域输气管网、全国主干天然气管网互联互通，提高天然气调配灵活性，为沿线地区的能源供应、经济发展和环境改善提供重要保障，助力“十四五”期间构建天然气管道“五纵五横”新格局。

西气东输三线中段开工建设。受访者供图

据了解，西气东输三线工程是继西气东输一线、二线之后的又一项关系国计民生的重大工程。该项目按照西段、中段和东段三部分分期核准，分期建设，其中，西段（霍尔果斯—中卫）于2014年8月25日建成投产，东段（吉安—福州）于2016年12月12日竣工通气。

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