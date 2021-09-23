2021年世界互联网大会乌镇峰会由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办。今年大会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”。大会将采用“线上+线下”相结合的方式举办。其中，有两个“首次”值得关注。

国家互联网信息办公室副主任赵泽良说：“今年大会将首次开通视频会议直播平台，国内外嘉宾将通过大会线上线下平台共商全球互联网治理之道，共享全球互联网发展经验。今年大会将首次举行‘携手构建网络空间命运共同体最佳实践’案例展示活动，从网络基础设施建设、网上文化交流、网络经济创新发展、网络安全保障和网络空间治理等实践路径，全面展现最佳实践案例，生动讲述网络空间国际交流合作故事。”

今年大会将继续发布蓝皮书，包括《中国互联网发展报告2021》和《世界互联网发展报告2021》蓝皮书。

赵泽良介绍：“今年我们还要继续发布蓝皮书，就是《世界互联网发展报告2021》（以下简称《报告》），《报告》集中介绍了一年来世界互联网发展的最新动向和总体趋势，系统总结了世界主要国家互联网领域的发展情况和发展亮点，重点展现了全球互联网领域的新技术、新应用、新变化，科学展望了世界互联网未来发展的趋势和方向。将要发布的《中国互联网发展报告2021》，重点介绍了一年来我国互联网发展的成果，对各省市区的互联网发展情况进行了评估。今年以来，互联网推动数字经济高质量发展，助力国内国际双循环发展新格局，网络空间法治化全面推进，平台经济治理体系逐步建立健全。”

今年大会还将延续传统特色，继续举办“企业家高峰论坛”“互联网国际高端智库论坛”等。在前沿技术发展趋势方面，论坛主题将涉及5G、人工智能、开源生态、数据与算法等。在网络空间治理方面，论坛主题囊括网络法治、网络数据治理、网络谣言共治等。在推动互联网普惠发展方面，论坛设置了互联网公益慈善、互联网+教育等主题。

(责编：崔元苑、吕骞)