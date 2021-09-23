人民网北京9月23日电 （记者乔雪峰）就业是民生之本。实现更加充分更高质量就业，是扎实推进共同富裕的重要基础。为更好地发挥行业企业作用，助力健全更充分更高质量就业的促进机制，9月23日，由人民网、中国劳动学会与中国人事科学研究院联合推出的“2021劳动就业与职业发展促进行动”（以下简称“促进行动”）在京正式启动。

“促进行动”将涵盖案例征集、实地调研、报告发布、主题招聘、发展论坛等系列活动。在启动仪式现场，“2021劳动就业与职业发展案例”征集活动与“2021劳动就业与职业发展促进行动”调研行正式启动，网上问卷调查也同步上线。

中国劳动学会会长，人社部原党组副书记、常务副部长杨志明致辞。人民网 吕强摄

“促进共同富裕给劳动者学习新技能、掌握新技术、从事新职业极大鼓舞。”中国劳动学会会长，国务院参事室特约研究员，人社部原党组副书记、常务副部长杨志明在致辞中表示，在“十四五”时期我国将进入高技能人才引领的“技能劳动时代”，要促进优秀“蓝领”通过勤劳、创新、致富，率先进入中等收入群体。

杨志明还表示，中国将进入高技能人才引领的“技能劳动时代”，一大批产业工人将由“人口红利”向“技能红利”转变，由“人力资源”向“人力资本”转变，由“充分就业”向“高质量就业”转变。建设创新型、应用型、技能型的现代产业技工队伍，给予了高水平工程技术人员与高技能人才同等待遇和收入的确定性指向。

全国政协委员、中国人事科学研究院院长余兴安致辞。人民网 吕强摄

全国政协委员、中国人事科学研究院院长余兴安在致辞中表示，劳动就业是经济发展最基本的支撑，是扎实推进共同富裕的重要基础。我国有14亿人口、9亿劳动力，解决好劳动就业问题，始终是经济社会发展的一项重大任务。劳动问题不仅关乎劳动者生存，还关乎其尊严与发展。“赋能职业发展 实现优质就业”，需要政府、企业、学校、人力资源服务机构以及劳动者自身多方共同推动。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在致辞中表示，人民网立足党媒党网优势，助力劳动就业与职业发展，将进一步加强权威政策的推介解读力度，扩大政策知晓度，强化择业就业观念引导，宣传优秀案例，精准推送就业相关信息，推动高校毕业生等重点群体积极理性就业，营造有利于创新创业创造的良好发展环境。

在启动仪式上，中国人民大学劳动人事学院院长，教授、博士生导师杨伟国发表了题为“就业转型——迈向新工作范式”的主旨演讲。人民网研究院副院长、舆论与公共政策研究中心主任刘志华对劳动就业与职业发展调研活动进行了介绍。万达集团副总裁张伟就万达促进就业工作的特点和具体措施发表了主旨发言。

议题为“赋能职业发展 促进劳动就业”的圆桌论坛环节。人民网 吕强摄

在圆桌论坛环节，中国劳动学会副会长、富士康科技集团副总经理张占武，北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)党委书记、董事、总经理郝杰，中服信控股集团董事长胡强，北京链家人力资源中心总经理曾晶以及中国人事科学研究院企业人事管理研究室主任范巍就“赋能职业发展 促进劳动就业”进行了讨论。圆桌论坛由中国人事科学研究院副主任、副研究员，中国劳动学会高技能人才与职业能力开发委员会秘书长吴帅主持。

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(责编：崔元苑、吕骞)