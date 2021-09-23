人民网北京9月23日电 （记者许维娜）“未来，就业的表现形式将呈现多元化态势，一个人可以为更多的雇主服务，还可以与雇主建立更多不同的关系。”中国人民大学劳动人事学院院长，教授、博士生导师杨伟国在今日举办的“2021劳动就业与职业发展促进行动”启动仪式上如此表示。

中国人民大学劳动人事学院院长，教授、博士生导师杨伟国。人民网 吕强摄

在杨伟国看来，“工业化”的就业模式表现为三种形式：组织型、集中型以及单一型。“当前，基于工业经济范式下的劳动雇佣关系已经不足以涵盖数字经济范式下一个人与不同社会经济单位之间的关系。就业形式正在发生重大变化：从组织型转向自主型、从集中型转向分布型、从单一型转向多元型。”他说。

“新个体经济时代下，对于劳动者而言，要把自己当成个体户，这是未来职业发展的先决条件。”面对灵活用工新模式的井喷式发展，杨伟国认为，在此背景下，新的工作范式推动了新的变化，而这一切源于基础要素发生了变化，主要从三个层面考虑：

一是从岗位到工作任务。就业包含的三个基本要素：岗位、劳动力以及劳动关系。如今，这三个要素正在迅速地发生着变化，比如岗位本身在不断地解构成更加细小颗粒度的工作任务。

二是从劳动力到人力资本。“人力资本可以理解为员工的技能，员工身上所有技能的总和被称为人力资本。但过去是作为一个整体来使用，由于技术的发展，现在每一个技能都可以分开来使用。” 杨伟国说。

三是从劳动关系与人力资本关系。随着经济社会结构的调整、科学技术的发展，在灵活用工背景下出现了多元关系，如劳务派遣、零工等类型。

杨伟国认为，当前的就业形态正在从集中型向分布型、自主型的工作方式转变，而自主型的关键核心在于越来越强调个人工作的独立和可决策性。

杨伟国表示，当前的模式即工作时间集中、工作地点集中、工作过程集中、工作交付集中，“但未来可能会根据个人的实际来去选择工作时间、工作地点、工作交付的方式。值得一提的是，如果3D打印进入到实质性的应用阶段，制造业的分布型工作方式也会成为一种新型的工作模式，即数字化的工作范式。”

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