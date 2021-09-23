人民网北京9月23日电 （记者杨曦）今日，在“2021劳动就业与职业发展促进行动”启动仪式上，万达集团副总裁张伟就企业如何探索促进就业新模式、新方法进行了案例分享。

万达集团副总裁张伟。人民网 吕强摄

张伟介绍，作为拥有商业管理、文化、影视、体育、酒店管理、儿童娱乐等产业板块的企业，万达集团始终把促进就业作为企业承担社会责任的核心内容，有着自身独具特色的就业模式：一是就业的岗位种类多，其中既有经营管理类的岗位，又有专业技能型岗位，还有基础性服务岗位；二是就业数量大，万达广场属于劳动密集型的现代服务业，累计直接创造超过163万个稳定服务业就业岗位，其中大学生超过75万人，间接带动上下游产业链的就业人员超过600万人；三是就业质量较高，近年来，万达每年新增的就业岗位数量超过20万个，其中大学生超过10万人，占比达50%以上。每年会从大学生中遴选佼佼者纳入“万新生”项目，进行重点培养。

新冠疫情以来，我国社会就业压力增大，各企业在特殊时期积极响应国家号召，在稳就业、保就业方面推出多项举措。张伟介绍，万达主要从以下几个方面着手促进就业：

第一，保商户稳定。疫情发生后，为帮助商户恢复经营，主动带头推出减免租金、缓缴租金政策，以及推动合作银行向商户提供救助贷款。有效帮助了全国万千实体商户共度难关。

第二，保开业数量。万达克服困难，坚守年初既定的开业数量目标不变。2020年，将南通、苏州两个万达广场提前开业，成为疫情后全国首批开业的商业中心，提振了行业的发展信心。

第三，保大学生就业。2020年5月，在网上举办了大学生云上招聘会，吸引超过40万人在线参与。今年年初还推出大学生就业的“春风行动”。

第四，创新开展校企合作。与全国169家高校开展了深度合作，每年接纳近3万大学生实习。与全国近20座高校联合开设了独具特色的“万达班”，定向培养人才。

第五，做好就业扶贫。在脱贫攻坚中，对口帮扶贵州省丹寨县，通过将产业、教育、基金结合，大力发展旅游产业带动丹寨经济的发展，创造直接就业岗位超过2000个，带动1.8万个间接就业岗位。

“展望未来，我们将做好民营企业在就业和发展方面的表率，坚定发展实体商业，积极主动承担社会责任，通过自身努力带动更多的民营企业，共同为国家扩大就业容量，提升就业质量，促进充分就业，做出更大的贡献。” 张伟说。

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