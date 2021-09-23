人民网西安9月23日电 （记者何旭）9月23日，“协同发展向西望 续写丝路新篇章”网络主题宣传活动在陕西西安启动。此次活动由中央网信办网络传播局主办，陕西省委网信办、甘肃省委网信办、青海省委网信办、新疆维吾尔自治区党委网信办、新疆生产建设兵团党委网信办以及人民网、中国网承办。

记者了解到，本次网络主题宣传活动要集中宣传好丝绸之路经济带沿线省区加大改革创新力度，加强开放合作、实现协同发展的良好局面，深入展示沿线各地坚持国内国际双循环互相促进，着力打造内陆改革开放新高地的积极举措和典型经验。

“协同发展向西望 续写丝路新篇章”网络主题宣传活动启动仪式现场。人民网记者 何旭摄

陕西是本次网络主题宣传活动的第一站，接下来，来自人民网、新华网、央视网、中国网等新闻网站组成的网络媒体采访团将陆续前往新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、青海省、甘肃省各代表性城市开展采访活动，深入挖掘展现各地积极响应“一带一路”倡议，在产业、科技、文化等领域开放合作、协同发展的生动实践和突出成就，大力宣传西北地区近年来全面深化改革、着力打造内陆改革开放新高地的新举措、新经验、新成就，凝聚发展共识，推动共建“一带一路”走深走实。

本次网络主题宣传活动立足“历史视角”看担当、立足“创新视角”看成效、立足“发展一线”看变化，采访团成员将用脚力去丈量丝绸之路经济带的壮美辽阔，用眼力去捕捉攻坚克难过程中的温暖故事，用脑力去深挖发展硕果背后的内在原因，用笔力去书写协同发展下的精彩篇章。

(责编：胡永秋、闫嘉琪)