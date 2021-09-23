人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中巴经济走廊建设8年多来为巴带来254亿美元直接投资

2021年09月23日23:18 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月23日电（记者谢希瑶、安蓓）中巴经济走廊联合合作委员会第十次会议23日以视频形式召开。中巴经济走廊联合合作委员会中方主席、国家发展改革委副主任宁吉喆在会上说，中巴经济走廊是共建“一带一路”标志性工程和先行先试项目，8年多来，走廊累计为巴基斯坦带来254亿美元直接投资，创造了许多就业岗位。

　　宁吉喆在会上表示，下一步将认真落实两国领导人重要共识，以中巴建交70周年为契机，紧扣以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点的“1+4”合作布局，提高现有基础设施利用率。突出走廊健康、绿色、数字属性，加强产业、科技、农业、社会民生等领域合作，倾心建设健康走廊、积极打造产业走廊、加快畅通贸易走廊、精心构建数字走廊、推动形成绿色走廊，切实推动走廊在高水平的安全保障下高质量运行，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

　　会议宣布成立信息技术产业联合工作组。中巴双方签署了会议纪要等5份合作文件，并宣布签署了3份企业间合作协议。来自中巴两国政府、金融机构和企事业单位代表约200人参加会议。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
业内热议新职业新就业：提升劳动质量 扩展就业空间
　　人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）9月23日，由人民网、中国劳动学会与中国人事科学研究院联合推出的“2021劳动就业与职业发展促进行动”在京正式启动。 议题为“赋能职业发展 促进劳动就业”的圆桌论坛环节。…
杨伟国：就业形式将呈现多元化态势 有三方面新变化
　　人民网北京9月23日电 （记者许维娜）“未来，就业的表现形式将呈现多元化态势，一个人可以为更多的雇主服务，还可以与雇主建立更多不同的关系。”中国人民大学劳动人事学院院长，教授、博士生导师杨伟国在今日举办的“2021劳动就业与职业发展促进行动”启动仪式上如此表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部