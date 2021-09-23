新华社北京9月23日电（记者谢希瑶、安蓓）中巴经济走廊联合合作委员会第十次会议23日以视频形式召开。中巴经济走廊联合合作委员会中方主席、国家发展改革委副主任宁吉喆在会上说，中巴经济走廊是共建“一带一路”标志性工程和先行先试项目，8年多来，走廊累计为巴基斯坦带来254亿美元直接投资，创造了许多就业岗位。

宁吉喆在会上表示，下一步将认真落实两国领导人重要共识，以中巴建交70周年为契机，紧扣以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点的“1+4”合作布局，提高现有基础设施利用率。突出走廊健康、绿色、数字属性，加强产业、科技、农业、社会民生等领域合作，倾心建设健康走廊、积极打造产业走廊、加快畅通贸易走廊、精心构建数字走廊、推动形成绿色走廊，切实推动走廊在高水平的安全保障下高质量运行，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

会议宣布成立信息技术产业联合工作组。中巴双方签署了会议纪要等5份合作文件，并宣布签署了3份企业间合作协议。来自中巴两国政府、金融机构和企事业单位代表约200人参加会议。

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