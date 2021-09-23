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业内专家共话5G毫米波产业发展

2021年09月23日16:20 | 来源：人民网
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9月23日，第二届5G毫米波产业高峰论坛在北京召开。本次论坛由GSMA主办、通信世界全媒体承办、高通公司作为技术合作伙伴，以“助力5G行业应用扬帆启航”为主题，围绕5G毫米波产业成熟度、技术发展、产业生态等话题，共同探讨5G毫米波技术创新如何助力5G行业应用扬帆启航，以期达成5G毫米波共识，构建5G合作共赢产业生态，促进移动通信产业更好更快发展。

据介绍，全球部署5G的频谱有两个选择：6GHz以下的中频段和高频段的毫米波。5G毫米波具有多个突出优势，频率宽带容量大、易与波束赋形等结合，时延极低，这些优势有利于工业互联网、AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、云游戏、实时计算等行业的发展。

展望世界5G毫米波商用前景，美国、欧洲、韩国、日本等国家和地区已率先实现毫米波商用。目前，中国主要使用的是5G中低频段，但同时也在推动5G毫米波技术发展。业界对5G毫米波展现出强烈的需求，各大设备厂商在5G毫米波研究上也不断取得突破性进展。

GSMA大中华区总裁斯寒表示，“毫米波频谱的发放将是5G发展路途上的重要节点。对于亚太区域和全球市场来说，5G作为新的经济增长点，将进一步推动数字经济发展。”随着5G毫米波解决方案的规模不断扩大以及市场的日益成熟，5G毫米波将实现更加广泛的影响和效益。斯寒表示，在《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的推动下，中国将迎来5G在消费者和行业应用上的百花齐放和规模化的成熟发展。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库表示，如果说5G上半场是体现电信运营商单人技术的乒乓球赛，那么进入下半场面临不断扩大的应用需求，5G就成为和垂直行业共同参与、角色不同的足球赛。毫米波的发展需要加强产学研合作，共同推动毫米波产业成熟，为以后6G太赫兹的可能使用积累经验。

据GSA总裁Joe Barret介绍，目前已有23个国家和地区的134个运营商持有许可证，可以进行毫米波部署。其中主要频段是26至28GHz，其他频段比例也开始增长。从商业角度来说，已经确定有16个国家的28个运营商正在积极部署5G服务的毫米波频谱。此外，毫米波的设备种类也在增长。

高通作为5G毫米波领域的领先企业，已进行了众多先进技术研究，不仅打造了支持毫米波的多代突破性的5G调制解调器及射频系统，还携手合作伙伴推动5G毫米波测试验证，加速5G毫米波的发展。“毫米波是从5G跨越到6G的必经之路，拥有非常好的商用前景。当前，毫米波已在全球实现商用，拥有成熟的产业链，能够面向消费级、企业级和工业级场景，提供高容量低时延的室内外热点覆盖。”高通公司中国区研发负责人徐晧表示。

GSMA《5G毫米波经济性分析》报告显示，通过对5G毫米波发展成本增益和经济效益等进行综合分析，结果表明5G毫米波在高密度城市部署和固定无线接入场景里，与中频C波段结合将为运营商带来明显的成本优化和增益。

(责编：赵超、陈键)

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