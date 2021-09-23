9月23日，iQOO新品发布会于线上召开，新一代“性能先锋”iQOO Z5正式发布，首次将旗舰机专属的满血版UFS 3.1和满血版LPDDR5配置下放至千元价位，产品外观设计向中高端产品看齐，再一次拉升大众级性能机标杆。

iQOO Z5搭载高通骁龙778G处理器，相比上代CPU和GPU性能均提升40%；同时搭载6400Mbps的LPDDR5，相比上代速率提升50%；全新内存融合2.0把ROM扩展为RAM使用，12GB RAM可扩展为“12GB+4GB”等效16GB RAM，有效提升APP热启动率及多任务能力。

为满足用户对5G手机的长续航使用需求，iQOO Z5采用5000mAh超大容量电池，配合整体软硬件优化，可带来更低功耗与更持久的续航时间。iQOO Z5配置44W健康闪充，至快26分钟即可将电池充至50%。

iQOO Z5使用了20多道工艺打造的旗舰级VC液冷散热系统，拥有超大1551mm2 VC液冷均热板。手机总散热面积高达28837mm2，覆盖全部发热单元，相比无均热板的产品，核心温度下降12℃，可保证整体性能持久稳定输出。

此次iQOO Z5在视、听、触方面均进行大幅优化提升，采用6.67英寸120Hz高刷原色屏，屏幕亮度高达480nits，峰值亮度可达650nits，同时还支持96% NTSC色域、DCI-P3广色域和HDR10，带来流畅顺滑的画面显示与绝佳的色彩表现。iQOO Z5的显示屏支持全局无级调光及全程DC调光，可平稳调节亮度并有效降低频闪，缓解用户眼疲劳。

影像方面，iQOO Z5拥有6400万超清全场景三摄系统，具备超级夜景、夜景人像、超广角夜景、夜景多风格、前置超清夜景和前置环形补光等模式，支持专业视频模式，支持双视野录像，可前后同时双景录像，覆盖多场景使用。

此次iQOO Z5提供“蓝色起源”、“薄暮晨曦”和“造梦空间”三大配色，机身侧面腰线符合人体工学设计，更贴合手掌。

iQOO Z5提供3个版本，8GB+128GB版本售价1899元，8GB+256GB版本售价2099元，12GB+256GB版本售价2299元。9月23日起将在各大平台开启预售，预售期间更有福利：自预售日至首销日，8GB+128GB版本仅需1799元。

(责编：赵超、陈键)