人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全国银行卡发卡量累计89.8亿张

2021年09月24日05:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京9月23日电 （记者王俊岭）中国银行业协会日前正式发布《中国银行卡产业发展蓝皮书（2021）》，从银行卡产业发展、规范运营、产品与服务、数字化转型、风险管控、责任与贡献等多个方面介绍了2020年我国银行卡产业各项工作举措和工作成果。

　　《蓝皮书》提供的最新数据显示，截至2020年末，全国银行卡发卡量累计89.8亿张，当年新增发卡量4.5亿张，同比增长5.3%；全国银行卡交易金额合计792.8万亿元，同比下降3.6%。截至2020年末，全国受理商户累计2894.8万户，同比增长22.5%；受理机具累计3833.0万台，同比增长24.1%。

　　《蓝皮书》显示，随着人工智能、生物识别、大数据以及云计算等金融科技的探索应用，数字化思维理念与经营方法正全方位向银行卡产业融合。总体来看，各商业银行布局金融科技，提速条码支付互通进程，逐渐打通市场上各类条码支付的服务壁垒，提升了我国居民日常消费的便捷性。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
业内热议新职业新就业：提升劳动质量 扩展就业空间
　　人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）9月23日，由人民网、中国劳动学会与中国人事科学研究院联合推出的“2021劳动就业与职业发展促进行动”在京正式启动。 议题为“赋能职业发展 促进劳动就业”的圆桌论坛环节。…
杨伟国：就业形式将呈现多元化态势 有三方面新变化
　　人民网北京9月23日电 （记者许维娜）“未来，就业的表现形式将呈现多元化态势，一个人可以为更多的雇主服务，还可以与雇主建立更多不同的关系。”中国人民大学劳动人事学院院长，教授、博士生导师杨伟国在今日举办的“2021劳动就业与职业发展促进行动”启动仪式上如此表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部