本报北京9月23日电 （记者王俊岭）中国银行业协会日前正式发布《中国银行卡产业发展蓝皮书（2021）》，从银行卡产业发展、规范运营、产品与服务、数字化转型、风险管控、责任与贡献等多个方面介绍了2020年我国银行卡产业各项工作举措和工作成果。

《蓝皮书》提供的最新数据显示，截至2020年末，全国银行卡发卡量累计89.8亿张，当年新增发卡量4.5亿张，同比增长5.3%；全国银行卡交易金额合计792.8万亿元，同比下降3.6%。截至2020年末，全国受理商户累计2894.8万户，同比增长22.5%；受理机具累计3833.0万台，同比增长24.1%。

《蓝皮书》显示，随着人工智能、生物识别、大数据以及云计算等金融科技的探索应用，数字化思维理念与经营方法正全方位向银行卡产业融合。总体来看，各商业银行布局金融科技，提速条码支付互通进程，逐渐打通市场上各类条码支付的服务壁垒，提升了我国居民日常消费的便捷性。

(责编：胡永秋、杨光宇)