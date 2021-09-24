本报记者 叶 子

9月17日，航天员聂海胜家乡湖北省枣阳市的群众庆祝神舟十二号载人飞船返回舱成功着陆。

江旭东摄（人民图片）

9月17日，浙江省湖州市长兴县第一小学的学生收看神舟十二号载人飞船返回地球直播。

谭云俸摄（人民图片）

北京时间2021年9月17日13时34分，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波安全顺利出舱，身体状态良好，空间站阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。

神舟十二号载人飞行任务圆满成功这一重大新闻，受到了网友的热烈关注。在微博上，“神舟十二号返回”这一话题的阅读量达到12.4亿，讨论量超20.9万。

庆祝太空凯旋

“号外！神舟回家！”9月17日，人民日报客户端第一时间发布《顺利出舱 欢迎回家 神舟十二号载人飞行任务圆满成功》的号外消息，以动图加文字的形式，报道了神舟十二号成功返回的喜讯。很快，3位航天员在出舱现场接受采访的短视频传来。

“中国航天战线上的无数攀登者、奋斗者，给了我们莫大的鼓舞。未来，中国将会有更多航天员刷新纪录，创造中国高度。中国航天科技工作者也一定会不辱使命，再立新功！”聂海胜说。

9月17日是刘伯明的生日，这一天从太空回到地球，对刘伯明来说格外具有纪念意义，他说：“这个生日，我终生难忘。以后，会争取飞得更高、更远、更久，将外太空更美的风景带给亿万华夏儿女！”

汤洪波说：“回来的感觉非常好，飞上太空的感觉真的好！我始终相信，只要努力奋斗，就能成就更好的自己！”

“一起迎接英雄凯旋”“欢迎回家过中秋”“感动得泪流满面”“航天英雄，生日快乐！”“太空遨游，羡慕！”“隔着屏幕都能感到兴奋不已！”“这一刻，感觉到了祖国的强大！”“必须关注，中国人的骄傲，赞！”……直播间里、新闻推送下，网友们纷纷留言，表达自己激动的心情。

不少网友留言提问，从我国空间站返回东风着陆场需要几步？为了护佑航天员安全归来，都做了哪些准备？

人民日报报道《太空出差90天，神舟十二号——航天员平安回家》给出了回答：神舟十二号载人飞船是航天员实现天地往返的生命之舟，由轨道舱、返回舱、推进舱三舱构成，历经3个阶段从距离地面约400公里的太空穿越大气，浴火凯旋。为了第一时间找到航天员，着陆场区指挥部把几万平方公里的搜索区域划分为若干网格，形成网格化搜索救援力量，并预设了六大类32项极端情况，准备了7种搜救战法，构建了200多种应急预案。

“作为空间站阶段首次载人飞行任务，神舟十二号意义重大，成果喜人。”人民日报9月19日发表的评论文章《太空凯旋激荡奋斗足音》指出，搭起“一”字形中国空间站组合体，在太空筑就中国人的“太空新家”；进入中国人自己的空间站，并成功完成两次太空漫步……从“太空一日”，到“太空90天”，跨越的不仅是日子，也是中国航天进步的印记；数出的不仅是天数，也是航天人奔跑的步履。对比中国航天员7次“太空出差”的条件和体验，变化的是为实现飞天梦的登攀高度和航天科技的飞跃幅度，不变的是航天人始终心怀“国之大者”，向着科技自立自强一往无前的执著奋进。

回顾太空旅程

过去的3个月里，航天员和奥运冠军“天地对话”、刘伯明卧室窗外可以看到地球、聂海胜出舱与地球合影……一个又一个与神舟十二号相关的话题冲上热搜，人们对“出差三人组”和中国航天的关注持续不断。航天员在太空可以正常洗澡吗？都吃些什么呀？回来时能给带点太空土特产吗？许多网友调皮地提问。

人民日报微信公众号推出的短视频《太空差旅日志》，受到网友的喜爱。看看“天宫”豪华观景别墅什么样，智能家居、拎包入住；鱼香肉丝、宫保鸡丁、粽子、蛋糕……关注下航天员的食宿标准，上演太空版“报菜名”；乒乓球、跑步、骑车、引体向上，在空间站里解锁各种运动姿势，“燃烧卡路里”……这段3分多钟的视频，以活泼的语言、明快的节奏、丰富的素材，为网友介绍了“太空出差90天是一种什么体验”。

回顾此次太空出差的旅程，6月17日，神舟十二号载人飞船从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体，3名航天员进驻核心舱，进行了为期3个月的驻留，在轨飞行期间进行了两次航天员出舱活动，开展了一系列空间科学实验和技术试验，在轨验证了航天员长期驻留、再生生保、空间物资补给、出舱活动、舱外操作、在轨维修等空间站建造和运营关键技术。

“哇，这外面太漂亮了！”打开舱门，极目宇宙，这是刘伯明出舱时发出的第一句感叹。新华社的报道《霜染东风，秋揽神舟——神舟十二号载人飞船飞行任务全记录》写道，7月4日，中国空间站阶段的首次出舱活动成功实施。8月20日，神舟十二号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动，进一步检验了我国新一代舱外航天服的功能性能，检验了航天员与机械臂协同工作的能力及出舱活动相关支持设备的可靠性与安全性。

最受网友关注的，还是两次出舱任务，尤其是两名航天员在太空中互拍。网友不禁感慨：“太空大片，顶级浪漫！”

夏去秋来，神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。神舟十二号载人飞行任务的圆满成功，为后续空间站建造运营奠定了更加坚实的基础。

致敬中国航天

神舟十二号“太空出差三人组”顺利返回地球，引得中外媒体和网友纷纷为3位航天员点赞，为中国航天点赞。

9月19日，人民日报发表评论员文章《弘扬载人航天精神 自立自强创新超越》指出，载人航天是当今世界高新技术发展水平的集中展示，是衡量一个国家综合国力的重要标志。20世纪90年代初，面对世界科技进步突飞猛进、综合国力竞争日趋激烈的新形势，党中央高瞻远瞩、审时度势，对我国尖端科技事业的发展进行了全面部署，作出实施载人航天工程的重大战略决策。几十年来，航天人艰苦创业、奋力攻关，取得了连战连捷的辉煌战绩，使我国空间技术发展跨入了国际先进行列。从2003年10月中国第一艘载人飞船神舟五号成功发射，到实现我国太空出舱、交会对接、在轨补加等多项核心技术“零”的突破，再到天和核心舱发射成功、标志我国空间站建造进入全面实施阶段……载人航天事业的巨大成就，极大激发了全社会创新创造活力，充分展示了伟大的中国道路、中国精神、中国力量，坚定了全国各族人民实现中华民族伟大复兴中国梦的决心和信心。

“航天员们在空间站拍摄了一系列壮观照片，比如有的照片呈现了北非大陆万千灯火的景色。”美国太空网表示，神舟十二号载人飞行任务圆满成功，刷新了中国航天员单次飞行任务驻留太空时长纪录，并通过一系列空间科学实验和技术试验，为未来载人飞行任务提供了宝贵经验。

中国航天一次次伟大成功背后，是无数中国航天人数十年如一日的奋斗和坚持。实施载人航天工程以来，广大航天人牢记使命、不负重托，培育铸就了特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神。

央视新闻微信公众号报道了中国航天事业开拓者之一、现年101岁的老人陆元九的事迹。一般而言，运载火箭、载人飞船、人造卫星乃至导弹武器，都必须装备不依赖任何环境、不受任何干扰的惯性导航系统，陆元九年轻时曾赴美留学，获得的就是世界上第一个惯性导航仪器学博士学位。

当问到他为什么要出国留学？老人的回答铿锵有力：“学好科学，救中国！”新中国成立后，在美国工作的陆元九毅然辞职回到故土报效祖国。他曾说：“上天的东西，99分都是不及格！”这句话让网友感到动容，“一丝不苟，精益求精，致敬中国航天人！”

大漠刚拥“神舟”入怀，海上又有“天舟”行空。继9月7日神舟十二号航天员顺利回家后，中国航天的好消息接连传来。

9月20日15时10分，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约597秒后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。15时22分，飞船太阳能帆板顺利展开且工作正常，发射取得圆满成功。9月20日22时08分，天舟三号货运飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于空间站天和核心舱后向端口，整个过程历时约6.5小时。

这是中国向空间站核心舱送出的第二件太空“包裹”。秋空悬明月，天舟再出发。网友纷纷点赞：“宇宙级带货，成功！”“为中国航天感动、自豪！”

而在千里之外的西北戈壁，神舟十三号载人飞船发射任务已排上了日程。

星空浩瀚无比，探索永无止境。网友们表示，大力弘扬载人航天精神，锐意进取、攻坚克难，团结协作、拼搏奉献，我们就一定能不断开创载人航天事业发展新局面，使中国人探索太空的脚步迈得更大更远，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)