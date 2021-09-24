图为连接了岸电的秦皇岛32—6油田。

李佑坤摄（人民视觉）

本报北京9月23日电 （记者丁怡婷）23日，我国首个海上油田群岸电应用项目——渤海海域秦皇岛—曹妃甸油田群岸电应用示范项目投产，这也是全球海上油田交流输电电压最高、规模最大的岸电项目。项目分三期实施，将在河北、山东、辽宁区域建设5个陆地开关站、8个海上供电枢纽平台，搭建起总接入规模达980兆瓦、覆盖渤海7个油田区域150余座生产设施的电力网格。

岸电入海，就是将陆上电网的电，通过海底高压电缆输送到海上油田使用。使用岸电后，海上油田平台不再需要建设发电机组。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 01 版）

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