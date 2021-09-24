本报记者 李 刚

金秋九月，珠三角地区企业抢订单和交货的黄金时节。在格兰仕工业4.0基地，机器人井然有序地挥舞着手臂，微波炉腔体随着传送带次第向前，生产效率达到过去的9倍，产品精度达到0.1毫米，生产线可以快速切换不同的产品生产模式。得益于数字化管理，这一切让广东佛山智能家电领域“链主”企业格兰仕的员工们格外欣慰。

制造业是立国之本、强国之基，是实体经济的重中之重。经济的高质量发展，离不开制造业的高质量发展。进入工业4.0时代，以互联网、大数据、人工智能为核心的数字技术迅猛发展，为全球制造业带来了前所未有的机遇和挑战。

格兰仕信息技术中心数字化供应链系统显示，北美客户对新订单产品的智能控制系统提出了个性化要求。过去，客户的个性化要求常常令格兰仕犯难，从接单、设计到出样品，至少需要5个月；再到组织供应链、零部件到货、上线批量生产，又至少需要1个月。其间，大量工作需要通过反复发邮件沟通来完成，还需要协调不同部门、不同研发团队、不同生产线和不同供应商。这半年左右的时间，对于风云变幻的国际贸易市场来说，可能意味着区域市场一个销售季的踏空，也可能意味着一次市场契机从手边滑过。

“我们面向北美消费者的自主品牌空气炸微波炉的研发生产，就从数字化供应链系统中受益。”格兰仕外贸相关负责人介绍，受疫情影响，北美市场消费者产生了大量居家烹饪需求，多功能厨房电器特别受欢迎。

去年3月，格兰仕推出了首款空气炸微波炉，获得北美市场青睐，销售目标达成112%。今年春节过后，格兰仕又收到了北美客户对空气炸微波炉全新机型的订单需求。为快速响应市场，格兰仕通过数字化供应链系统快速地将研发、可靠性验证、烹调数据调整、消费者研究、上游供应商开模、产品投产等工作同步协调起来，不仅让产品拥有更轻的重量、更佳的导风结构、更好的烹饪效果，还将整个流程从6个月缩短到不足2个月。

“过去的接单—研发—生产—交货模式令企业无法快速响应市场需求，更难提供个性化的定制服务，在竞争日益激烈的国际贸易中，市场倒逼着格兰仕转型。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤介绍，近年来格兰仕开始探索数字化转型，自主研发了供应链系统、供应商协同平台、制造执行系统等，形成了一个完善的工业互联网生态，打通产业链的所有环节。

通过云端数字化管控和完善的工业互联网生态，针对客户提出来的个性化订单，从接单到设计仅用7天，协同供应链配套到成品批量下线最快也只需7天，劳动效率提升40%，订单交付期缩短67%。

“目前设计中心建立了全新的数字化设计流程，白天调整模型，晚上加工经过优化的数据，创意、模型、验证都可以通过系统反复调试、推敲。”格兰仕微波炉自动化开发部负责人说，过去每一项设计都要出样品来验证，如今效率大大提高。

格兰仕推出的工业互联网平台，对接上下游几千个供应商的生产、库存、物流等数据，通过数字产业链，带动上下游企业加快数字化转型。

“作为智能家电产业链‘链主’企业，格兰仕有责任和义务帮助产业链共同成长，围绕数据化提高效率，提升产业链上中下游核心凝聚力。”梁昭贤表示，格兰仕在做整体架构时，已经把整个供应链考虑进去，推出的工业互联网平台对接上下游几千个供应商，串起生产、物流、库存等数据。

在中小企业数字化转型中，“链主”企业数字化成为关键与核心。“过去我们与格兰仕协作，需要五六个人专门对接格兰仕，从订单、生产到送货，都很繁杂。接入供应链数字化平台之后，对接工作精准高效，人员得到解放。”广东四会市金宝彩印有限公司总经理周建生表示，他们是广东千千万万中小制造企业中的一家，当前数字化转型十分迫切。

2020年5月，格兰仕帮助金宝彩印建立了互联网系统和供应商协同平台，订单、合同均通过云平台完成。现在，该供应商仅需一个人就可以对接格兰仕的业务，工作效率大幅提升。

广东省大力推动制造业数字化、网络化、智能化发展，越来越多的制造业企业驶入智能制造的快车道。截至目前，广东省已有覆盖产业链上中下游的工业互联网平台超过50个，累计推动1.5万家工业企业数字化转型，带动50万家中小微企业“上线用云”。

梁昭贤介绍，云端数字化平台向产业链核心端延伸，由格兰仕发起，与恒基（中国）、赛昉科技共同成立的芯片设计公司——广东跃昉科技有限公司正式落户顺德，主导建设世界级的顺德开源芯片产研城项目。而以云端数字化平台为纽带，格兰仕将粤港澳大湾区及世界各地众多芯片开发及技术支持汇集在一起，广泛赋能中国传统制造业。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)