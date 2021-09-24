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财政部在香港发行80亿元人民币国债

2021年09月24日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月23日电  （记者曲哲涵）23日，财政部在香港特别行政区面向机构投资者招标发行2021年首期80亿元人民币国债。其中，2年期50亿元，认购倍数3.08倍，发行利率2.41%；5年期20亿元，认购倍数3.3倍，发行利率2.50%；10年期10亿元（增发，票面利率4.15%），认购倍数2.56倍，发行价格112.87元，相当于收益率2.6986%。

　　经国务院批准，2021年财政部将在香港特别行政区分三期共发行200亿元人民币国债。根据发行安排，今年10月和11月还将分别发行60亿元人民币国债。

　　财政部有关负责人表示，今年以来，香港人民币存款规模稳步上升，考虑到存量人民币国债有214亿元到期，今年发行200亿元，较往年增加了50亿元，既较好地满足了市场需求，又体现了中央政府加大对香港的支持力度。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月24日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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