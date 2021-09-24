本报北京9月23日电 （记者韩鑫）工信部近日公布前8月我国通信业经济运行情况。数据显示，1—8月份，我国电信业务收入稳步增长，电信业务收入累计完成9919亿元，同比增长8.4%，增速同比提升5.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为10932亿元，同比增长27.5%。

1—8月份，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为1708亿元，同比增长11.3%。完成移动数据及互联网业务收入4392亿元，同比增长4.3%。新兴业务收入持续加快增长。从电信用户发展情况来看，移动电话用户规模稳中有增，5G用户规模快速扩大。截至8月末，5G手机终端连接数达4.19亿户，比上年末净增2.2亿户。截至8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户达5.19亿户，比上年末净增3510万户。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 02 版）

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