本报北京9月23日电 （记者朱竞若、王昊男）记者日前从北京市了解到，以“引领前沿科技、助力数字经济”为主题的2021年中关村国际前沿科技创新大赛，作为重要赛事板块纳入中关村论坛。大赛聚焦生物医药、人工智能、集成电路等12个重点领域，将通过大赛公开路演的方式，遴选一批拥有全球首创、世界领先的前沿技术项目和企业。其中，各分领域前3名，符合中关村前沿技术项目申报条件的企业，可直接进入项目评审绿色通道，有望获得最高500万元财政资金支持。

据了解，本届大赛面向12个重点领域共征集项目近千个。生物医药、集成电路领域初赛已于9月16日完成，决赛将在中关村论坛期间举行。此外，大赛还组建了前沿科技投融资联席会，联合知名风投和产业资本对前沿企业进行投资。联合北京银行、工商银行、中关村银行等金融机构，设立大赛优质企业专属信贷产品“前沿科技贷”，在政策范围内有望享受最低信贷利率。据了解，中关村国际前沿科技创新大赛创设于2017年，已累计筛选出400多家优质初创企业和创业团队；截至目前，已累计提供近4亿元财政资金支持。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 06 版）

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