人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中关村国际前沿科技创新大赛纳入中关村论坛

12个重点领域前3名有望获得500万元资金支持

2021年09月24日05:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月23日电  （记者朱竞若、王昊男）记者日前从北京市了解到，以“引领前沿科技、助力数字经济”为主题的2021年中关村国际前沿科技创新大赛，作为重要赛事板块纳入中关村论坛。大赛聚焦生物医药、人工智能、集成电路等12个重点领域，将通过大赛公开路演的方式，遴选一批拥有全球首创、世界领先的前沿技术项目和企业。其中，各分领域前3名，符合中关村前沿技术项目申报条件的企业，可直接进入项目评审绿色通道，有望获得最高500万元财政资金支持。

　　据了解，本届大赛面向12个重点领域共征集项目近千个。生物医药、集成电路领域初赛已于9月16日完成，决赛将在中关村论坛期间举行。此外，大赛还组建了前沿科技投融资联席会，联合知名风投和产业资本对前沿企业进行投资。联合北京银行、工商银行、中关村银行等金融机构，设立大赛优质企业专属信贷产品“前沿科技贷”，在政策范围内有望享受最低信贷利率。据了解，中关村国际前沿科技创新大赛创设于2017年，已累计筛选出400多家优质初创企业和创业团队；截至目前，已累计提供近4亿元财政资金支持。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月24日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
业内热议新职业新就业：提升劳动质量 扩展就业空间
　　人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）9月23日，由人民网、中国劳动学会与中国人事科学研究院联合推出的“2021劳动就业与职业发展促进行动”在京正式启动。 议题为“赋能职业发展 促进劳动就业”的圆桌论坛环节。…
杨伟国：就业形式将呈现多元化态势 有三方面新变化
　　人民网北京9月23日电 （记者许维娜）“未来，就业的表现形式将呈现多元化态势，一个人可以为更多的雇主服务，还可以与雇主建立更多不同的关系。”中国人民大学劳动人事学院院长，教授、博士生导师杨伟国在今日举办的“2021劳动就业与职业发展促进行动”启动仪式上如此表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部