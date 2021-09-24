金秋9月，亿万农民欢天喜地，迎来了第四个中国农民丰收节，多地开展了丰富多彩的主题活动。

9月22日—23日，位于长江流域的浙江嘉兴、湖南长沙、四川德阳三地同步举办以“庆丰收、感党恩”为主题的2021年中国农民丰收节主场活动。

浙江嘉兴主场位于南湖区七星街道农业公园，组织开展农民庆丰收联欢、“种业振兴”希望之种接力、数字农业应用展示，展现乡村振兴的光明前景。湖南长沙主场活动在长沙县举办，突出深厚的红色文化基因、灿烂的稻作历史文化、雄厚的水稻育种实力，展示扛稳粮食安全责任的坚定决心。四川德阳主场活动在广汉三星堆镇举办，展现长江上游丰富多样的优质产品、美丽宜居的乡村生活、辉煌灿烂的农耕文化。

9月23日，国家乡村振兴局会同江西省政府在赣州市于都县举办“兴产业促消费、庆丰收感党恩”主题活动。活动现场，中国中化控股有限责任公司和新希望集团等55家单位发起企业消费帮扶联合倡议，22家企业举行消费帮扶现场签约，达成意向签约30项，签约资金9.4亿元。

同一天，2021年中国农民丰收节黑龙江主会场开幕式活动在大庆市杜尔伯特蒙古族自治县拉开帷幕。随着丰收的锣鼓齐声奏响，渔民捕获的鱼儿奔腾跳跃，寓意着鱼米双丰收、丰年喜欢腾。云南省举办以“庆丰收·奖名品”为主题的表彰大会，公布了2021年云南省“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”获奖名单。

“我们丰收啦！”23日，在河北省邢台市信都区前南峪村抗大陈列馆广场，喜庆的锣鼓震天响，欢快的秧歌扭起来。当天，前南峪主会场设有农民演艺区、农业品牌展示区等，展出100多种特色农副产品。

除了邢台市，河北多地也举行了形式多样的庆祝活动。在保定市阜平县大道农业生态示范园，村民们载歌载舞庆丰收；在徐水区神农现代农业示范园里，19个县（市、区）收获的农产品集中亮相。在石家庄市正定县塔元庄村的同福乡村振兴示范园，供销联盟成立仪式举行，河北省名优农产品数字平台正式上线。

近期，第三届中国·盘锦乡村振兴产业博览会举行。本届乡博会展出了农产品加工、智慧农业、美丽乡村建设等七大领域内容，吸引了800多家参展商、300多家采购商。

此外，内蒙古兴安盟扎赉特旗也举办了“庆丰收、感党恩、跟党走”的主题活动，当地乌兰牧骑、民间艺术家为观众呈现了热情洋溢的歌舞表演。活动期间，当地还开展了农特产品展销品鉴会、乡村体验游、科普下乡等系列活动。

高原秋意浓，青稞收获忙。这两天，在西藏日喀则市江孜县，青稞田里一片金黄，大棚中蔬菜枝叶舒展。日喀则市农业农村局相关负责人介绍，今年，日喀则粮食总产预计达到44.6万吨，其中青稞产量长期稳定在40万吨以上。

（综合本报记者郁静娴、顾仲阳、方圆、刘梦丹、叶传增、张志锋、张腾扬、胡婧怡、翟钦奇、申琳、袁泉报道）

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)