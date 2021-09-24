本报电 （记者郁静娴）近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部等部门联合印发《国家黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）》，明确提出，“十四五”期间将完成1亿亩黑土地保护利用任务，黑土耕地质量明显提升，土壤有机质含量平均提高10%以上。

下一步，各部门将以《方案》为基础，加强顶层设计，建立健全黑土地保护利用技术模式和长效机制。一方面，强化政策统筹和多方协同，加强东北四省（区）已有项目统筹、行业内相关资金整合和行业间相关资金统筹，共同推进黑土地保护利用机制。另一方面，强化规模化示范带动，推进黑土地保护与发展高效农业、品牌农业的有机结合，提高黑土地保护利用综合效益。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)