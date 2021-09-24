人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“十四五”期间

将完成1亿亩黑土地保护利用任务

2021年09月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报电  （记者郁静娴）近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部等部门联合印发《国家黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）》，明确提出，“十四五”期间将完成1亿亩黑土地保护利用任务，黑土耕地质量明显提升，土壤有机质含量平均提高10%以上。

　　下一步，各部门将以《方案》为基础，加强顶层设计，建立健全黑土地保护利用技术模式和长效机制。一方面，强化政策统筹和多方协同，加强东北四省（区）已有项目统筹、行业内相关资金整合和行业间相关资金统筹，共同推进黑土地保护利用机制。另一方面，强化规模化示范带动，推进黑土地保护与发展高效农业、品牌农业的有机结合，提高黑土地保护利用综合效益。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月24日 18 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
业内热议新职业新就业：提升劳动质量 扩展就业空间
　　人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）9月23日，由人民网、中国劳动学会与中国人事科学研究院联合推出的“2021劳动就业与职业发展促进行动”在京正式启动。 议题为“赋能职业发展 促进劳动就业”的圆桌论坛环节。…
杨伟国：就业形式将呈现多元化态势 有三方面新变化
　　人民网北京9月23日电 （记者许维娜）“未来，就业的表现形式将呈现多元化态势，一个人可以为更多的雇主服务，还可以与雇主建立更多不同的关系。”中国人民大学劳动人事学院院长，教授、博士生导师杨伟国在今日举办的“2021劳动就业与职业发展促进行动”启动仪式上如此表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部