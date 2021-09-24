刘 垠

原标题：前进两名 中国创新排名上升的推动力从何而来

日前，世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》（以下简称《报告》）显示，中国创新排名由2020年的第14位提升至第12位，处于全球创新领先集团，仍然是跻身综合排名前30位的唯一中等收入经济体，并且排名首次进入东南亚、东亚和大洋洲地区的前三甲。

中国科学技术发展战略研究院技术预测与统计分析研究所副研究员孙云杰说，中国创新排名由第14位升至第12位，超过了中国香港（第14位）和以色列（第15位），进一步巩固了创新领先者地位。其中，中国“创新产出”指标排名第7位，“创新投入”指标排名第25位。

创新排名提升为哪般

“中国创新排名的提升，得益于创新资源投入、创新人才培养、知识创造能力、创新创业环境等方面的创新优势，以及信息通信技术、产学研合作、创新集群发展、知识传播等方面创新排名的迅速提升。”孙云杰告诉科技日报记者。

具体到中国的创新优势，她分析说，在创新投入方面，中国R&D经费占GDP的比重位居世界第13位，企业R&D经费在全社会R&D经费中的占比、企业研发投入规模前三位中国公司的平均研发支出额排名位居世界前列；在人才培养方面，表征基础教育质量的“学生阅读、数学和科学能力国际评估量表得分”指标排名连年位居世界首位。

不仅如此，中国在知识创造能力、创新创业环境方面的指标排名均居前列，单位GDP本国人发明专利申请量和实用新型专利申请量等指标均位居世界首位。

中国在信息通信技术、产学研合作、创新集群发展、知识传播等方面的创新排名提升迅速，成为《报告》的一大亮点。比如，信息通信技术排名提升11个位次，政府网络服务提升22个位次。知识传播指标排名提升12个位次，主要得益于知识产权收入在贸易总额中占比指标的提升。

尤为值得一提的是，中国创新集群发展状况指标排名由去年第25位大幅提升至第3位。“从全球科技创新集群百强榜单来看，中国有19个创新集群入围，数量较上年增加2个，仅次于美国（24个）。”孙云杰说，其中，深圳—香港—广州创新集群稳居世界第2位，北京上升1个位次至第3位，超过了首尔。此外，青岛、沈阳和大连创新集群排名提升迅速。

但与此同时，《报告》也指出，中国在海外创新资源吸纳、文化创意产业发展等方面存在一定短板，研发投入中海外资金占比、外国直接投资净流入占GDP比重、高等教育海外留学生占比等指标排名较为靠后。

世界创新格局稳中有变

《报告》显示，排名前10位的经济体依次为瑞士、瑞典、美国、英国、韩国、荷兰、芬兰、新加坡、丹麦和德国。其中，瑞士自2011年以来稳居榜首。

“世界创新格局整体保持相对稳定，北美洲、欧洲仍是全球主要的创新聚集区域。”孙云杰指出，亚洲经济体创新能力不断提升，成为推动世界创新格局发生变化的重要因素。

与去年排名相比，韩国排名从第10位大幅提升至第5位，主要得益于知识和技术产出、创意产出排名的提升。中国排名从第14位提升至第12位，日本排名从第16位提升至第13位，新加坡则保持在第8位。

谈及中美创新表现的异同，在孙云杰看来，美国在人力资本、市场成熟度、商业成熟度三个方面更具创新优势。同时，美国在高等教育、研发、信息通信技术、信贷、投资、创新集群、网络创意等方面较中国有显著领先优势。

（科技日报北京9月23日电）

(责编：赵超、陈键)