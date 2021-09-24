俞慧友 江 耘

原标题：中国农业：科技“因”结出丰收“果”

“今天，我们用最新培育出的优质超级稻品种，煮了一锅饭。大家品尝后反馈都很不错。”9月23日，秋分，我国第四个中国农民丰收节。这一天，杂交水稻国家重点实验室主任邓启云，在位于湖南浏阳国家级经开区超级稻育繁推一体化的袁创公司，为前来的调研团专家亲自煮了一锅米饭。

“我们超级杂交稻育种科研又取得了新进展。比如，在原来超高产基础上，我们进一步获得了高档优质的超级稻苗头组合。它是长粒香型米，米粒修长，香味浓郁，煮出来的米饭透明透亮，米质可达国家1级标准。未来，我们会竭力培育出更多这样的好品种，为农业丰收注入新的科技原创动力。”“干饭人”邓启云说。

话丰年、感党恩、奔共富：人们这样庆丰收

农民丰收节，全国各地举行了多样的活动。在湖南省、四川省和浙江省的农丰节主会场，活动参与者们话丰年、感党恩、奔共富，分享着各自的丰收喜悦。

湖南长沙，稻花田里话丰年。

隆平稻作公园里，人们感受着农耕文化的薪火相传。“全国农民文化艺术展演”以“稻花香里话丰年”为主线，在自然生态农业的室外环境空间中，展示以湖南农业农村发展、长江经济带农业建设、乡村振兴为核心内容的中国农业农村丰收风貌。“国之大者——稻作文化与粮食安全论坛”，专家学者为探讨水稻种植对粮食安全的重要意义而慷慨激昂。

四川德阳，庆丰收群众联欢活动分“远古印象祈盼丰收”“改革奋进拥抱丰收”“新的时代共享丰收”等三大篇章，融入长江流域农耕文化、三星堆古蜀农耕文明等主题元素。

“听党话、感党恩、跟党走”，四川以广大“三农”战线先进模范、基层“三农”工作者、基层干部群众、新型经营主体、返乡创业农民工等为宣讲主体，开展一系列形式丰富的宣讲，让广大农民群众进一步认识中国共产党领导亿万农民革命、建设、改革的光辉历程和丰功伟绩，进一步增进农民群众对党的深厚情感，激发农民群众对全面推进乡村振兴和农业农村现代化的美好愿景。

浙江嘉兴，除在群众性庆祝活动中激情展示建党百年浙江“三农”沧桑巨变、现代化建设丰硕成果、农村文化繁荣发展等成果外，还进一步拓展了“奔共富”主题元素。

浙江是我国唯一的部省共建乡村振兴示范省，推进共同富裕示范区建设行动。

共同富裕，主战场在“三农”、短板弱项在“三农”，最大的潜力后劲也在“三农”。浙江省为此制订了农业农村领域高质量发展推进共同富裕行动计划，狠抓产业促共富、建设促共富、帮扶促共富、改革促共富，以及数字促共富行动。

数字乡村、“农二代”、超高产育种：科技“因”结出丰收“果”

“喝”四级处理过滤的水，“吃”特制“营养餐”，看不到化学合成农药，只见捕虫灯抵御虫害……位于浙江嘉兴的湘家荡农业数字化工厂的30个种植车间里，温、光、湿、水、气、肥全部实现智能化控制，黄瓜、番茄、彩椒等作物，在栽培架上的“工位”里有序生长。

今年以来，浙江全力推进数字化改革，着力推动数字技术与乡村产业发展、乡村治理、行业管理等的深度融合，迭代建设多跨协同的重点应用场景，打造乡村整体智治样板。

这家数字化工厂，便是当地数字化改革进程中的缩影之一。工厂今年6月正式投产，为当地蔬菜产业提供种苗生产、技术服务、信息化管理等标准化服务，可量身打造和推广更实用、经济的数字化技术和设施。

农业大省的四川，近年来，则出现了越来越多的“农二代”。农业知识水平高、年轻化、懂智能操作，是他们的典型特征。

四川广汉市的年轻人冷辑龙，就是“农二代”之一。冷辑龙在家乡开了家庭农场，可实现播种、插秧、植保、收割、烘干全程机械化作业，有效提高农作效率，降低成本。他还积极加入了当地“家庭农场+小农户”联盟，为周边农户提供农事、营销、金融、培训、信息等服务。这些年轻力量的注入，让现代农业发展有了新鲜血液。

湖南，全国13个产粮大省之一。近年来，湖南着力加速推进农业现代化，粮食产量保持在600亿斤左右。据农情调度，湖南今年可落实粮食播种面积7137万亩左右，超额完成国家粮食播种面积任务。可喜的成绩，除了与“Plus”版政策力度的加持息息相关，也与湖南农业科技的发展密不可分。

“我们创新研发了一种可抗高温的品种‘吨两优900’。一个礼拜前，它通过了农业部专家组的测产验收，平均亩产达905.5公斤。不过这并非科研攻关田的测产数据，而是农民的种植产量。诸如这样超高产、高抗倒、耐高温、米质好，还可实现轻简化栽培的‘白富美’品种，等到来年农丰节，一定能为广大农民带来更美好的丰收体验。而我们科研人员，也会更积极地开展原创性研究，争取产出更多优秀的科研成果，并把它们送到田间地头，让新品种为新丰收做新服务。”邓启云说。

(责编：赵超、陈键)