原标题：30项，25.13亿元！高校院所与苏北五市产学研对接

9月23日，82家高校院所260位专家，602家科技型企业负责人，以及苏北五市科技管理人员汇聚连云港。当日，由江苏省科技厅、连云港市政府联合主办的“2021年高校院所服务苏北五市产学研合作对接活动”在这里举行。此次活动，苏北五市地方政府、高新区、企业与高校院所、专家团队现场签订合作协议30项，协议投资额25.13亿元。其中，连云港市共签约8项，协议投资额3.3亿元。

据悉，本次活动聚焦企业技术创新需求，开展精准对接，解决技术难题，促进苏北地区创新驱动、转型升级、高质量发展。活动前期征集的最新科技成果达到1015项，深入挖掘梳理创新需求1106条。

连云港市委副书记、市政府代市长马士光在致辞中表示，近年来，连云港坚持聚焦科技创新，深入实施创新驱动发展战略，大力发展新医药、新材料、新能源、高端装备制造和临港石化产业。聚焦环境优化，深入推进国家创新型城市建设，在全省率先设立市级科技创新奖，实施“花果山英才计划”，出台一系列惠企政策，推动产业链、创新链、人才链、资金链、政策链深度融合，为全市高质量发展营造最优质的“双创”生态。

从2019年起，江苏省科技厅分别联合徐州、宿迁市政府连续两年举办了高校院所服务苏北五市产学研合作对接活动，取得了良好成效。

江苏省科技厅副厅长蒋洪在讲话中表示，希望到会的各位专家和高校院所、科技管理部门充分展示最新科技成果，加强与园区、企业对接洽谈交流；也希望专家在对接后，能够响应企业需求到企业实地考察洽谈，争取把更多需求意向转化成实实在在的合作项目。希望苏北企业抓住一流专家团队集聚的机会，尽可能多地与专家团队多交流多合作，积极邀请专家团队深入企业把脉问诊、考察对接，引智引才引成果，促成一批产学研合作项目，提升企业创新能力和产品竞争力。希望苏北高新区加强与高校院所科技管理部门的紧密对接，聚焦“一区一战略产业”，吸引高校院所的优势学科、重大平台、创新人才等落地，培育打造创新型产业集群。（彭渝鉴）

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