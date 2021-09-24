原标题：民政部将重点对五类人群加强收入状况监测

民政事业在全面建成小康社会的进程中发挥着兜底夯基的重要作用。

为巩固脱贫攻坚兜底保障成果，民政部副部长王爱文近日表示，将加强低收入人口动态监测。重点对五类人加强收入状况监测，他们是低保对象、特困人员、低保边缘人口、易返贫致贫人口、因病因灾因意外事故刚性支出较大导致生活出现困难的人口，对这五类人实现动态监测，做到及时发现、精准干预、精准救助。

同时，健全完善分层分类社会救助制度。打造综合救助格局，包括最低生活保障、特困供养、临时救助和医疗等专项救助，把各项救助政策综合起来精准施策。

实现兜底保障脱贫

我国已全面建成了小康社会。这标志着我国发展和人民生活水平迈上新台阶。“在全面建成小康社会的历史进程中，民政工作承担着社会建设的兜底性、基础性任务，履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。”民政部部长李纪恒说。

近年来，各级民政部门着力为全面建成小康社会兜底夯基，努力使全面小康的成色更足、质量更高。李纪恒将民政部门取得的历史性成就归纳为三个方面：一是兜牢民生底线，帮助广大特殊困难群众同步进入全面小康；二是创新基层社会治理，推动人民群众共建共治共享；三是拓展提升基本社会服务，不断满足人民美好生活期待。

其中第一点尤为引人关注。据了解，针对农村贫困人口，民政部门尽锐出战、集中发力，2017年底实现全国所有县（市、区、旗）农村低保标准达到或动态超过国家扶贫标准，2020年底将1936万贫困人口纳入低保或特困供养，实现兜底保障脱贫。

此后持续做好常态化救助帮扶工作，拉紧防止返贫致贫的制度防线。针对基本生活困难群众，健全覆盖城乡、分层分类的社会救助体系。截至2020年底将4425.9万人纳入城乡低保，平均保障标准分别比2012年底增长105.3%、188.3%。将477.4万人纳入城乡特困人员供养。2020年实施临时救助1380.6万人次。

针对孤儿、残疾人、农村留守人员等特殊群体，全面建立困境儿童分类保障制度，截至2020年底，全国集中养育孤儿平均保障标准达到1611.3元/人/月，社会散居孤儿平均保障标准达到1184.3元/人/月，分别比2012年增长65.77%、68.46%。从2020年起，25.4万事实无人抚养儿童首次纳入国家保障。

2016年全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，截至2020年底，分别惠及1214万人和1475.1万人。普遍建立农村留守儿童、妇女和老年人关爱服务体系。同时，主动做好受疫情和自然灾害影响的特殊困难群众救助，帮助他们渡过难关、顺利实现全面小康。

农村低保标准提高

民政部门高质量完成了脱贫攻坚兜底保障任务。

如今，全国所有县（市、区）农村低保标准全部动态达到或超过国家扶贫标准，将符合条件的贫困人口全部纳入兜底保障范围，可以说是实现了应保尽保。全国共有1936万建档立卡贫困人口纳入最低生活保障制度或者特困供养制度，大概占整体脱贫人口的五分之一左右，圆满完成了党中央赋予民政部门脱贫攻坚兜底保障的重大政治任务。

即便受到了疫情、灾情和物价上涨等等多种因素的影响，仍然有效保障了受影响的困难群众基本生活。王爱文介绍说，民政部及时调整、密集出台了社会救助政策措施，指导各地及时足额发放救助资金，适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，适度扩大低保、特困供养和临时救助范围，包括向生活困难、没有参加失业保险的失业人员发放一次性临时救助金。到去年底，为低保对象、特困人员等困难群众一共增发生活补助、价格补贴等达到285亿元。

社会救助制度也随之改革完善。民政部打出了一系列组合拳：出台了相关政策措施，推动建立健全分层分类的社会救助体系，完善了最低生活保障制度，包括将低保边缘家庭中的重病重残人员按照“单人户”纳入低保，相当于“一人一策”；进一步健全特困人员救助供养制度，适当拓展了特困人员无劳动能力的残疾种类和等级，放宽了这些方面的认定条件，更多生活困难的残疾人和未成年人纳入制度保障范围；进一步强化临时救助兜底功能，全面建立了临时救助备用金制度，备用金放在乡镇，群众出现困难可以及时得到救助，包括开展了小金额先行救助，及时解决了困难群众的突发性、紧迫性的生活困难问题。

社会救助保障水平也在稳步提高。据王爱文介绍，党的十八大以来，中央财政和各级财政都不断加大资金投入，全国城市低保平均标准从每人每月330.1元，增长到目前的694元，增长了1.1倍。农村低保标准从每人每年的2068元增长到目前的6150元，增长了1.97倍。从这个数字看，农村的低保标准提高速度远远快于城市低保标准，这保障了各类困难群众更好地共享全面建成小康社会的成果。

救助人员2000万人次

对于一些特殊困难群体如流浪乞讨人员，民政部门在全面建成小康社会过程中，也针对性地开展了许多务实的工作。

民政部副部长詹成付讲了一个故事：“去年冬天的一个夜晚，天气非常寒冷，下班回到家后我还感到比较冷，就给北京市民政局局长李万钧同志打了一个电话，说今天晚上的天气这么冷，万一有流浪乞讨人员被冻坏甚至冻死了，那就是大问题。李万钧同志回复我说‘您放心，我们市里已经根据前几天的天气预报做好了准备，前两天我们已经开始了街面巡查，今天夜晚我们全体救助人员还要继续到街面巡查救助，特别要到桥下涵洞里看看还有没有被遗漏的人员’。我又找部里社会事务司的同事问了河北、天津的情况，他们说两地都启动了寒冬天气救助预案。”

詹成付说，“我们这项制度充满人性的光辉。”詹成付所说的这项制度，就是流浪乞讨人员救助管理制度。这一制度的突出特点就是政府主动救助，被救助者自愿受助。

民政部统计数据显示，党的十八大以来，全国共救助流浪乞讨人员近2000万人次，有效地保证了他们的基本生活和人身安全。近年来流浪乞讨人员数量呈明显下降趋势，比如2013年救助348万多人次，到去年只有83万多人次。

“这从一个侧面反映了全面建成小康社会取得的成效，说明人民生活好了，国家对特殊困难群体照顾好了，流浪乞讨的人员越来越少了。作为这项业务的牵头部门，我们做了应该做的事情，主要是体制机制完善、服务质量提升和利用现代化手段进行寻亲活动，让更多的流浪走失人员能够及早回家。目前，全国有1555个救助管理站为流浪乞讨人员提供服务。”詹成付说。

天气转凉，民政部将在流浪乞讨工作方面做更多更加精细化的服务。詹成付透露，一方面是把救助站的工作质量提升上去，另一方面依靠公安、环卫等部门的支持以及社会各方面包括各个媒体的帮助，宣传这方面的知识，让更多的流浪乞讨人员得到社会的照顾和政府的帮助。(记者 张维)

(责编：赵竹青、陈键)