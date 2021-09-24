原标题：跨界联合引领机器人产业发展

近日，国内规模最大、规格最高的2021世界机器人大会在北京落下帷幕。大会期间，特斯联发布泰坦星球计划，与比亚迪电子、中科院南京宽带无线移动通信研发中心战略签约，共建产业生态推动机器人行业快速发展。

在新冠肺炎疫情之下，全球机器人产业迎来了新的发展机遇，全球各大厂商都加快了商用机器人的研发。数据显示，2020年全球机器人市场规模为250亿美元，约合人民币1,600亿元；预计到2030年，该数字将扩大十倍，达2,600亿美元，约合人民币1.7万亿元。随着市场竞争的激烈，技术领先性成为未来机器人竞赛中最重要动能。

目前，通过将智能终端与基础设施通盘考虑，创新性完成机器人从“单体智能”到“群体智能”的演进。特斯联与比亚迪携手打造的车规级交互主机系统平台，将加速机器人向“一体智能”方向发展。通过平台化的支撑建设，让机器人与人、城市形成无缝连接，让智能机器人完成数字城市中的智能服务。

中科院南研中心具有移动通信国家重点实验室、毫米波国家重点实验室和中科院无线传感网重点实验室，具备了满足国家移动通信技术领域重大战略需求先期研发和应用示范的支撑条件。特斯联将与中科院南研中心成立联合创新中心，聚焦机器人场景落地，为智能服务机器人生态的协同发展与产业深度融合提供解决方案，合作加速智能服务机器人的应用和推广；同时，双方还将基于市场实际需求展开本地联合创新，提供全面的智能服务机器人应用解决方案和运营平台，助力机器人行业的发展战略。

据了解，通过联合推广智能服务机器人创新中心的模式，双方全力打造展示中心、技术中心、培训中心和解决方案中心，其中中科院南研中心将会依托研究所技术及专家资源，参与创新中心解决方案团队组建。此次合作将为市场提供单一到整体的覆盖全产业链的产品及解决方案，助力中国机器人生态矩阵构建，用实际的场景应用为智能新经济发展做出贡献。

在亿欧发布的《2021中国商用服务机器人市场研究报告》中显示，随着机器人发展被列入“十四五”规划，各地产业配套不断增强，第三产业占GDP比重持续升高，让机器人在未来市场释放出强大的商业力。

毫无疑问，中国服务机器人产业发展已初具规模，并且拥有极大的发展潜力和成长空间。而在资本层面，中国服务机器人近三年在资本市场斩获六百余亿融资，仅2021年上半年融资频次超百次，融资金额远超历史纪录，所有的信号都凸显中国机器人产业即将迎来大爆发，提前布局和打好地基的技术创新型企业也将迎来一个大时代。

(责编：赵竹青、陈键)