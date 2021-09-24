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我专精特新“小巨人”近5千家 平均拥有50项以上有效专利

崔爽
2021年09月24日08:11 | 来源：科技日报
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原标题：我专精特新“小巨人”近5千家 平均拥有50项以上有效专利

　　记者从近日举行的第十七届中国国际中小企业博览会（以下简称中博会）和首届中小企业国际合作高峰论坛上获悉，目前我国已重点培育专精特新“小巨人”企业达4762家，各地培育专精特新企业超过4万家。4700多家“小巨人”企业平均拥有50项以上有效专利，超六成从事工业基础领域、超七成深耕细分行业10年以上、超八成位于本省细分市场首位，主营业务收入占全部营业收入的比重达97%以上。

　　工业和信息化部副部长徐晓兰介绍说，截至7月底，在全国4600多万户企业主体中，中小企业占比90%以上，贡献了50%以上的税收和60%以上的国内生产总值。中小企业蓬勃发展，为保持我国经济健康发展提供重要支撑。

　　徐晓兰表示，工信部将加快建设高标准市场体系，健全产权和知识产权保护机制，进一步降低制度交易成本，保护公平竞争。深入开展中小企业发展环境第三方评估和监督检查。同时，加快构建“百十万千”优质企业梯度培育体系，即利用5年时间培育形成百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、万家专精特新“小巨人”企业、千家以上制造业单项冠军企业。

　　此外，工信部鼓励符合条件的中小企业积极参加国家科技计划、制造业创新中心建设、创新联合体组建等，参与建链、补链、固链、强链，延伸产业链，推动中小企业与产业链上下游企业协同发展。

　　本届中博会和高峰论坛由工业和信息化部、国家市场监督管理总局、广东省人民政府共同主办，联合国工业发展组织和泰国商业部担任主宾方。

(责编：赵超、陈键)

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