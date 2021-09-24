原标题：青岛：打造中国VR产业之都

目前我国虚拟现实领域已形成产业循环的雏形。随着虚拟现实技术的不断提升，虚拟现实终端已开始由单一向多元、由分立向融合方向演变，应用产业不断扩大。以“把握新机遇共创新未来”为主题的2021国际虚拟现实创新大会将于9月29日在青岛举行。

本次大会由青岛市人民政府主办，青岛市工业和信息化局、崂山区人民政府、山东省虚拟现实制造业创新中心、青岛星鲨虚拟现实技术研究院承办。大会将围绕虚拟现实产业发展新趋势和新动向，从技术突破、产学研合作、未来发展道路、创新方向等方面开展探讨和交流，加快产业融合，搭建产学研转化平台、项目资本对接平台和技术创新平台，构建虚拟现实产业生态圈。

届时，将有来自世界各地的百余家机构和企业参与。大会共有五大板块，分别是主论坛、虚拟现实前沿成果体验、“星鲨杯”全球虚拟现实内容大赛颁奖典礼、虚拟现实产业生态建设研讨会以及专题论坛。

从键全产业链的角度出发，本次大会邀请了北京航空航天大学、中国航天科工集团第二研究院、数字多媒体芯片技术国家重点实验室、清华大学、北京师范大学、北京理工大学、北京大学、中国科学院自动化研究所等高校的专家学者，以及京东方、爱奇艺、字节跳动、腾讯等知名企业代表出席，嘉宾代表包含虚拟现实领域硬件、软件、行业应用、内容制作、分发平台等领域，充分发挥本届大会为虚拟现实领域合作提供交流平台的优秀特性。

为贯彻落实《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，加快山东省虚拟现实产业发展，推动虚拟现实应用创新，去年山东省工业和信息厅面向全省征集了一批虚拟现实产业领域优秀解决方案，经各市工业和信息化局推荐、山东电子学会及有关专家的严格评审，共30项方案入选山东省虚拟现实领域优秀解决方案目录。

这些解决方案在虚拟现实技术在工业制造、教育、医疗、文化娱乐等领域的应用，取得了明显成效，值得参考借鉴，未来也将充分发挥技术优势，提升应用水平，发挥示范引领作用，为山东虚拟现实产业发展增添新动能。这批优秀解决方案将在本次大会上公布，为挖掘和打造一批可复制、可推广、成效显著的行业解决方案提供典型示范。

作为“中国VR产业之都”，青岛的虚拟现实科技创新能力和产业规模始终处于全国领先水平，同时一直备受行业关注。截至2021年，青岛市集聚歌尔声学、小鸟看看、金东、宇科等企业110余家，虚拟现实产业规模超过50亿元；汇集北航青岛研究院等10余家虚拟现实研究机构，占全国虚拟现实科研力量的70%;获批全国首个虚拟现实高新技术产业化基地。此次活动中，山东省虚拟现实制造业创新中心、青岛虚拟现实研究院有限公司、歌尔、北航、PICO、中视典、青岛出版集团等企业机构将在虚拟现实产业生态建设研讨会上分别对产业生态建设之硬件制造生态、产教研融合创新、信息平台建设、VR开发引擎、行业应用开发等建设成果进行分享。

同时，大会期间将围绕当下热点，关注前沿技术进行学术讨论。两个专题论坛分别以“虚拟现实+5G”和“虚拟现实核心技术之近眼显示技术”为主题，对“5G技术演进及其应用”、“5G+虚拟现实应用”、“工业互联网与5G深度融合”等议题进行深度探讨。

已成功举办四届的“星鲨杯”全球虚拟现实内容大赛再次回归青岛崂山，将于此次大会期间进行颁奖典礼。“星鲨杯”始终坚持为优秀的行业开发者提供展示作品和与世界交流的平台，刺激行业的良性发展，同时引领开发者高效直接的面向市场，在全球范围内选拔优秀的虚拟现实内容制作团队，为虚拟现实内容行业树立标杆，同时结合资本，促进行业的良性竞争，优化产学研转化和发展。

从“虚实相生”到“拥抱VR+”，从“VR融合发展”到“把握新机遇共创新未来”，此前曾成功举办的三届国际虚拟现实创新大会，极大地推动了青岛市虚拟现实产业的发展。在近日颁布的《青岛市“十四五”战略性新兴产业发展规划》中，明确了虚拟现实产业将作为青岛抢占未来产业发展先机的抓手之一，推动青岛加快新旧动能转换和高质量发展。

站在产业新风口，青岛市崂山区举办此次大会，其主旨是把握虚拟现实等新一代信息技术孕育发展机遇，坚持市场主导、应用牵引、创新驱动、协同发展，通过此次大会，以加强技术产品研发、丰富内容服务供给为抓手，以优化发展环境、建立标准规范、强化公共服务为支撑，不断提升产业创新发展能力，推动新技术、新产品、新业态、新模式在各领域广泛应用，推动我国信息产业高质量发展，为我国经济社会发展提供新动能。

(责编：赵竹青、陈键)