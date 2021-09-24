原标题：大湾区购物节销售超千亿元展现经济活力

新华社广州9月23日电（记者丁乐、王丰）首届“粤港澳大湾区购物节”22日落下帷幕。这场大湾区商家参与数量最多、规模最大的“网购嘉年华”，总参与消费者1.9亿人次，总销售额超过1000亿元，充分展现了大湾区的蓬勃生机。

喜人的成绩单折射旺盛的市场需求。粤港澳大湾区作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，有着巨大的内需消费潜力。尤其是内地城市的旺盛需求，为港澳地区的优质商品广开销路提供更多机遇。

购物节期间，在淘宝天猫上，仅粤港澳大湾区月饼售出超900万件。澳门永辉的中山工厂每天生产上万盒月饼，仍然供不应求；香港皇玥备货9.5万盒月饼，短短10天销售一空，补货都来不及。

香港月饼、澳门糕点，佛山家电、东莞服装、广州美妆、深圳数码……100余个产业带、近30万个品牌在购物节上亮相。粤港澳大湾区作为产业集聚和创新发展高地，正在持续优化服务、创新供给，引领新一轮的生活消费风尚，牵引经济加速回暖、昂扬向上。

陶陶居研发“黑科技”音乐月饼盒；新宝堂直播大谈陈皮文化；香港美心推出小黄人联名款月饼……粤港澳大湾区里的一众老字号更是积极拥抱互联网，线上线下业务两手布局、内外市场同步拓展，推动发力“新国潮”，促进消费新增长。

如今，新业态、新模式为消费市场增添强劲新动能。21日晚的“湾区升明月”中秋晚会将购物节推向高潮，现场近100个淘宝主播携手多位明星，通过淘宝直播为超过2000个大湾区品牌带货，开播后3小时销售额破亿元。

更多品牌投身数字化转型，港澳品牌把电商、物流、直播方面团队等设在内地也成为常态。香港中华厂商联合会常务会董黄伟鸿介绍，他们今年推出“香港百店”兴经济创未来计划，将通过淘宝全球购，以直播带货模式助力香港企业开拓内地电商市场。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，通过整合大湾区各地在生产、研发、营销、设计、物流等方面的优势，人流、物流、信息流等资源深度融合，催生出更多的新模式、新业态。

正是背靠发达的制造业体系，依靠数字化运营新模式，倚靠越来越便利的物流配套，“湾区制造”赢得越来越多消费者的青睐。在购物节专区下单了数千元商品的澳门女士李卉茵说：“以前我对这些品牌了解不多，现在才知道‘家’里就有这么多好物和优秀的品牌，我感到特别自豪。”

“香港美食两天内就能抵达全国每个角落，大湾区经济效应让人惊喜，我们有了更大发展空间。”香港皇玥集团创始人严运波说，“这次购物节，我们感受到整个大湾区的活力，看到了内地市场的巨大潜力，更看到了中国经济活力四射的前景。”

(责编：赵竹青、陈键)