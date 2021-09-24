新华社记者许缘 高攀

原标题：通胀持续高涨 美联储“缩表”在即

美国联邦储备委员会22日表示，如果美国经济持续如预期增长，美联储将“很快”缩减资产购买规模。分析人士认为，美联储明确暗示缩减资产负债表计划，凸显其对美国经济复苏进程的肯定和对通胀持续高涨的担忧。但中期而言，面对日益升温的加息预期，美联储相关政策路线仍不清晰。

美联储当天结束为期两天的货币政策会议，宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，同时将继续以每月至少800亿美元的速度增持美国国债，并以每月不低于400亿美元的速度购买机构抵押贷款支持证券。同时，美联储当天释放“缩表”信号，暗示可能最早于11月会议宣布“缩表”计划，显示其对美国经济复苏进程的肯定。

美联储在声明中说，在新冠疫苗接种取得进展和强有力政策的支持下，美国经济活动和就业指标继续加强。美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，美国经济已经达成物价稳定目标，距离实现充分就业目标也已取得实质性进展。

根据鲍威尔的表态，美联储可能最早于11月举行的下次货币政策会议上宣布对这两大目标的评估结果，并决定是否开始缩减资产购买规模。目前市场普遍认为，美联储将在11月货币政策会议上宣布“缩表”计划，并在12月会议上正式启动“缩表”。

富国银行证券认为，近期经济数据变化及疫情发展也可能左右美联储的决定，其中10月初公布的9月份非农业部门新增就业数据将作为关键的“晴雨表”。对此，鲍威尔在新闻发布会上指出，只要9月份非农就业数据“合理良好”，他便认可11月宣布“缩表”计划。

另一方面，美联储开始考虑“缩表”计划源于对美国通胀压力持续增加的担忧。近月来，随着疫情期间被压抑的消费者需求激增以及新冠变异病毒德尔塔毒株快速传播导致就业市场恢复放缓和供应链瓶颈持续，美国通胀压力不断升温。

根据美联储当天发布的最新一期经济前景预期，今年美国通胀率或升至4.2%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为3.7%，远高于2%的通胀目标。

鲍威尔当天重申，目前由经济重启和需求激增导致的供应链瓶颈问题尚未显著改善，由此造成的通胀压力可能在未来几个月内持续，甚至延续至明年。这意味着，通胀高企问题可能长期存在。

牛津经济研究院首席美国金融经济学家凯茜·博什蒂安契奇表示，通胀增速持续高于预期是美联储收紧货币政策的“主要催化剂”。

芝加哥均富会计师事务所首席经济学家戴安·斯旺克指出，近来美联储立场明显转向鹰派，是因为更多美联储官员预计美国经济将在2022年面临更严重的通胀问题。

展望未来，美联储官员虽然对短期内“缩表”计划达成高度共识，但对上调联邦基金利率目标区间的时机和次数存在较大分歧，美联储中期货币政策路径仍不清晰。

鲍威尔当天强调，美联储缩减购债规模并不意味着为加息释放直接信号，美联储决定加息所依据的标准要严格得多，至少在结束“缩表”之前不会加息。

LPL金融集团固定收益策略师劳伦斯·吉勒姆表示，美联储官员在加息时间表方面存在广泛分歧、联邦公开市场委员会成员换届、鲍威尔任期即将届满且会否连任存疑等因素，都将对美联储货币政策走向产生重大影响。

分析人士指出，若美联储今年启动收紧货币政策计划，这将导致全球资产泡沫挤出，发展中经济体资金回流美国，使全球金融市场面临不确定性。但整体而言，由于美联储提前与市场作了较为有效的政策沟通，全球市场有足够空间化解风险，影响可控。

(责编：赵竹青、陈键)