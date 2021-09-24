原标题：化智为能 解锁乡村“数治密码”

“聚焦群众操心事、烦心事、揪心事，深入群众，为民解忧。”

治安防控、看病就医、中小企业复工复产……今年以来，面对群众诸多的“急难愁盼”问题，移动云借助现代信息化技术手段，推动惠民服务落地，让群众的生活迈向充满无限可能的数智化未来。

数智点“亮”安全路

安全，是小康社会的重要象征之一。但对于基层政府而言，财政、设施、运营是阻碍“雪亮工程”下沉到基层乡村的三座大山。通过优化设施建设、运营集中管理实现基层政府降低财政支出的诉求，为基层政府建设雪亮工程“减负”。

在山西长治，为了帮助当地政府建立完善基层安防机制，通过借助现代信息化技术手段，成功打造了以云安防为基础的一站式视频安防监控平台，实现监控设备统一接入与管理，海量数据云端存储，监控视频智能化分析。

如何才能筑牢治安防控最后一公里的“篱笆”？“数智力量”必不可少。发挥云平台强大计算能力的优势，将视频监控平台的前端与后台剥离开来，使得前端设备只需进行信息采集，相关信息的处理、分析完全在云端进行。最终在借助现有安防设施与架构的前提下，完成了“雪亮工程”改造建设。

如今，“一个平台、多种监控设备、统一接入与管理”的运营模式，让基层安防工作更加便捷、高效。监控信息保留的更长久，监控渠道更丰富，真正实现治安防控的“全覆盖、无死角”。

山西长治“雪亮工程”的成功升级，帮助基层视频安防监控平台建设实现了数智化提升，切实加强了乡村对于防疫监控、治安监控、消防监控、环境监测多方面的有效监控和治理。未来，数智服务将继续深入基层建设，协助基层构建更加智能化、更加数字化的服务平台，为乡村振兴的快速发展贡献力量。

看病就医“活”起来

一直以来，医疗资源下沉、医疗信息共通是困扰医疗服务能力和患者就医体验提升的一大阻碍。

在吉林，为解决这一问题，打造了省内第一个整合县内医疗机构资源平台。通过将通化县各级医院的业务、数据、信息通道、共享电子病历、检验管理系统整合、打通，实现了全县“云上医共体”，解决困扰百姓的“看病难、看病贵、看病烦”等问题，推动医疗服务数智化转型的同时，为老百姓的便捷就医探索了新的维度。

为实现通化县人民医院、通化县中医院及下属20个卫生院在内的各级医疗机构资源整合，一方面评估资源、能力满足情况，另一方面迅速成立专项支撑团队，通过云+网+边的模式为通化县打造了一套完整的县内医疗机构资源平台。

经过近一年使用，“小病不出村，常见病不出乡（镇、社区），大病不出县，疑难危重病再转诊”的就医新模式，得到了市、县政府，还有当地居民的高度评价。“紧密型医共体”的建设能让群众就近便捷地就医，获得全方位服务，节省医药费用，是惠民、利民的改革新举措。

通化县“云上医共体”的成功，使其具有极大的复制推广性且将有效推动省内医疗云发展。未来，医疗卫生共同体既是国家医疗行业建设拓展的重点工作之一，也是惠及民生、加速促进现代化进程的关键步骤，充分发挥云网一体、人工智能、大数据等优势，为社会提供便捷、安全、可靠的服务，让群众办事更省心，拓展更多的民生服务方向。

云上办事“动”起来

除了看病就医的民生痛点亟待解决，如今，在新冠肺炎疫情“常态化”情形下，各行各业都面临着不少难点，尤其是中小微企业需要资金周转、扩大融资等，也需“医生”来帮其“续命”。

为了扶持企业快速复工复产，甘肃金昌自然资源局减少中小微企业各种登记业务的办理及证明下发时间，希望通过减少时间损耗帮助中小微企业顺利融资贷款复工复产，及时向社会发布不动产登记业务办理的线上线下方式，确保登记业务“不断档”；敞开便民利企的绿色通道，尤其是畅通了复工复产企业办理各项登记业务的通道。

为了给群众和企业提供更加优质便民的不动产登记服务，金昌市自然资源局对全市不动产登记信息系统进行升级改造，根据客户需求提供定制化的云上系统部署、安全防护、后期运维及动态扩容等方案，并提供将整体系统迁移部署至移动云服务平台的服务。

部署升级后，平台更方便调用国家级、省级各部门信息共享，减少办事群众和企业提交的纸质材料，向社会大众提供了更加方便的办事渠道，不动产登记工作效率进一步提高。同时，实现不动产登记系统负载均衡和系统关键数据备份，云上资源具备等保三级安全资质，提供配套的安全产品及防范措施，使业务系统的安全稳定运行更有保障。

(责编：赵竹青、陈键)