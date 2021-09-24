原标题：2021年5项诺贝尔奖得主将延续去年方式在各自国家获颁奖项

新华社斯德哥尔摩9月23日电（记者付一鸣）诺贝尔基金会23日宣布，受新冠疫情影响，2021年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖、文学奖以及经济学奖得主将延续去年的方式，在各自国家获颁相关奖项，而不是按传统赴瑞典首都斯德哥尔摩参加颁奖典礼。

诺贝尔基金会首席执行官维达尔·赫尔格森在基金会当天发表的新闻公报中表示，这一决定是基于新冠疫情的发展和国际旅行的不确定性做出的。今年诺奖周的庆祝活动仍以线上线下相结合方式举行。

诺贝尔基金会还表示，今年将延续去年的做法，取消诺贝尔奖颁奖晚宴。

12月10日是瑞典化学家和发明家诺贝尔的逝世纪念日，每年的诺贝尔奖颁奖典礼都安排在这一天举行。依照惯例，当年各奖项获奖者会前往斯德哥尔摩出席颁奖仪式和晚宴，并参加获奖者讲座、音乐会等一系列诺贝尔周活动。受新冠疫情影响，2020年诺奖得主们在各自国家获颁相关奖项，主办方在斯德哥尔摩市政厅线上直播了颁奖仪式。当年的诺贝尔奖颁奖晚宴也因疫情取消。

(责编：赵竹青、陈键)