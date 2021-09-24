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第十三年！财政部在港持续发行人民币国债

2021年09月24日08:16 | 来源：新华网
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原标题：第十三年！财政部在港持续发行人民币国债

　　新华社北京9月23日电（记者申铖）记者从财政部了解到，23日，财政部在香港发行2021年首期人民币国债，规模为80亿元。其中，2年期和5年期发行量分别为50亿元和20亿元，同时增发2031年到期人民币国债10亿元。

　　财政部金融司相关负责人表示，此次增发10年期人民币国债，弥补了长年期国债的稀缺性，同时采用“新发+增发”并行的模式，兼顾了长年期国债的流动性。

　　从发行结果来看，2年期人民币国债认购倍数为3.08倍，发行利率2.41%；5年期人民币国债认购倍数为3.3倍，发行利率2.50%；10年期人民币国债认购倍数为2.56倍。

　　自2009年起，这是财政部连续第十三年在香港发行人民币国债。截至今年8月末，财政部已在香港发行人民币国债共2180亿元。

　　“财政部持续在香港发行人民币国债，既支持了离岸人民币市场发展，也巩固了香港的国际金融中心和全球最大离岸人民币结算中心的地位。”这位负责人说，与此同时，提升了国际市场对中国经济社会发展状况的认识和信心，奠定了中资机构海外发债融资成本基准，助推了人民币国际化进程。

　　除了此次发行，财政部还将在今年10月和11月在港发行人民币国债，全年预计共发行200亿元。

　　中银香港副董事长兼总裁孙煜说，中银香港对人民币国债在港发行表示欢迎，也非常荣幸能够参与其中。自2009年以来，人民币国债在港发行规模逐步扩大，发行结构不断优化和丰富，充分反映了中央政府对香港的大力支持。

　　近年来，随着人民币国际化程度不断加深，人民币在全球外汇储备中的占比稳步提升，各类境外机构持有的人民币规模显著增加。离岸人民币国债的发行，可为国际投资者提供高质量的人民币投资产品，有效拓宽人民币资产配置渠道。

　　除了在香港发行，财政部还曾在伦敦发行人民币国债30亿元，在澳门特别行政区发行人民币国债20亿元。历次国债发行均受到国际投资者广泛欢迎。

　　“考虑到香港人民币债券市场已经初步形成了统一的收益率曲线，为离岸人民币产品的发展提供了定价基准。下一步，我们将结合离岸人民币市场发展动态和需要，继续推动完善离岸人民币国债收益率曲线。”这位负责人说。

(责编：赵竹青、陈键)

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